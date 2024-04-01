Пн, 1.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

МИД Эстонии ответил на истерику Марии Захаровой после теракта в Москве

Иван Скрябин
, журналист
Copy
Маргус Цахкна отвечая Марии Захаровой, не стал комментировать ее ментальное состояние.
Маргус Цахкна отвечая Марии Захаровой, не стал комментировать ее ментальное состояние. Фото: Postimees Grupp / ZUMAPRESS.com

​После того как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала министра Маргуса Цахкна провериться у медиков, Rus.Postimees поинтересовался у глава МИД Эстонии и политологов о возможных причинах этой весенней истерики пропагандистов Кремля.

Российская пропаганда, несмотря на очевидные нестыковки в утверждениях о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет «украинский след», продолжает забивать сознание россиян «деталями» именно этой версии, о которой лично Путин заявил сразу после бойни. На эту версию стараются работать и следственные органы, и «политологи» пропагандистских ток-шоу в РФ.

Параллельно МИД России агрессивно реагирует на публичные заявления дипломатов ЕС, когда те указывают на несостоятельность попыток объяснить шокирующее преступление террористов «Исламского государства» последствиями агрессивной войны РФ в Украине. И это происходит, несмотря на неоднократные заявления ИГИЛ об организации теракта и их публичное разоблачение утверждений российской пропаганды об украинском следе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх