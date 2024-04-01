МИД Эстонии ответил на истерику Марии Захаровой после теракта в Москве

Российская пропаганда, несмотря на очевидные нестыковки в утверждениях о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет «украинский след», продолжает забивать сознание россиян «деталями» именно этой версии, о которой лично Путин заявил сразу после бойни. На эту версию стараются работать и следственные органы, и «политологи» пропагандистских ток-шоу в РФ.