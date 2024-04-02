Поздним вечером в субботу, 30 марта, на автостоянке рядом с магазином Grossi в Тапа произошла крупная драка, участниками которой, по мнению очевидцев, могли являться солдаты союзных войск.
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В Тапа произошла крупная драка, участниками которой, вероятно, были солдаты союзников
По словам полиции, у них нет никакой информации о происшествии, а комментарий Сил обороны не поступил в редакцию до конца дня, но редакция Virumaa Teataja видела ролики, снятые местными жителями на телефоны, и слышала описание случившегося.