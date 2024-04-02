Журналисты самых разных мировых изданий в прошлом неоднократно описывали так называемый «гаванский синдром», с которым впервые дипломаты США столкнулись на Кубе. В самых разных странах мира американские граждане внезапно сталкивались с непонятным воздействием, после которого иногда теряли сознание, иногда сталкивались с рвотой, но всегда с шумом в ушах и почти всегда с последующим повреждением основных двигательных и ментальных функций.