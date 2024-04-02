Сегодня, 2 апреля, вице-канцлер МВД Райво Кюйт встретился с архиереями Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), чтобы обсудить последние высказывания главы РПЦ патриарха Кирилла относительно войны. Глава православной церкви назвал агрессию против Украины «священной войной», что в очередной раз поставило ребром вопрос об отношении ЭПЦ МП к этой войне.
«Министерство не будет делать нам предписание». Эстонская православная церковь Московского патриархата снова пытается усидеть на двух стульях
На сайте Московской патриархии 27 марта был опубликован документ, принятый Всемирным русским народным собором. Это общественная организации под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поскольку это не документ РПЦ, а Всемирного русского народного собора (ВРНС), то формально документ не имеет отношения и к ЭПЦ МП.
Однако, в работе ВРНС принимает участие множество церковных иерархов и связанных с церковью деятелей. Документ был одобрен в ходе съезда, который состоялся 27 марта в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.
В упомянутом документе война провозглашается «новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси». В нем говорится, что Россия и ее народ, «защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада».
Министр внутренних дел: выслушаем всех
В связи с объявленной РПЦ «священной войной» представители Министерства внутренних дел Эстонии решили в целях профилактики поговорить с местными архиереями.
«Мы позвали епископа православной церкви, входящей в подчинение Москвы, завтра в министерство. Мы ждем их позицию, выслушаем, что они нам скажут и тогда примем решение о своих дальнейших действиях. Мы не станем, как и раньше, озвучивать заранее свои ожидания. Мы выслушаем, что они скажут, и поймем их отношение», - отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Беседа сегодня началась в 11 утра и длилась более полутора часов. С визитом в МВД приехали все три действующих архиерея ЭПЦ МП: епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Маардуский Сергий и недавно возведенный в сан епископа Тартуского Даниил (Леппик). Именно он согласился дать нам интервью от имени церкви.
По словам Даниила, Министерство внутренних дел не будет делать ЭПЦ МП предписаний. Проведенная сегодня беседа прошла в теплой конструктивной обстановке. Епископ Даниил подтвердил, что «приглашение на беседу» было связано с документом, принятым на съезде ВРНС, где была объявлена «священная война».
По словам епископа, исторически ЭПЦ МП связана с Московским патриархатом, но все же она имеет самостоятельность. «У людей первая реакция, что если что-то говорят в Москве, то это же имеют в виду и здесь, - говорит епископ. - Но мы не поддерживаем эти идеи ни на каком уровне. Война идет уже два года, и за это время мы нигде не высказывали поддержку войне».
Заявление ЭПЦ МП на тему наказа ВРНС было крайне размытым. «В связи с появлением в СМИ и соцсетях информации, касающейся прошедшего 27 марта 2024 года в Москве съезда Всемирного Русского Народного Собора (далее ВРНС) и принятых на нем решений, Управление Эстонской Православной Церкви сообщает, что митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений на протяжении по меньшей мере последних шести лет не принимал участие в съездах ВРНС, в том числе и в съезде 27 марта этого года, и не числится в составе ВРНС».
На прямой вопрос, будет ли озвучено заявление с осуждением со стороны ЭПЦ МП позиции патриарха Кирилла, епископ Даниил ответил, что архиереям нужно еще обсудить этот вопрос и посовещаться с митрополитом Евгением. Пока на этот вопрос об осуждении призыва к войне епископ Даниил ответить затруднился (подробно смотрите видео - прим.ред.).
Теолог: православие не знает «священной войны»
Тем временем Эстонская Апостольская православная церковь, находящаяся в подчинении Константинопольского патриархата, прямо осудила заявления патриарха Кирилла, назвав их еретическими. «Эстонская Апостольская православная церковь выражает озабоченность и осуждает идеологию "Русского мира", которую пропагандирует глава Московской православной церкви патриарх Кирилл. Несколько крупных православных авторитетов признали ее еретической. Также повторяем свою глубокую обеспокоенность тем, что Всемирный русский народный собор провозгласил "священной войной" агрессию против Украины».
Доктор теологии Тартуского университета Прийт Рохтметс объяснил Rus.Postimees, почему риторика ЭПЦ МП о духовной жизни вне политики, при которой высказывания Кирилла не поддерживаются, но и не осуждаются прямо, вводит в заблуждение прихожан и всех жителей Эстонии.
По словам Рохтметса, согласно наказу Всемирного русского народного собора, Русская Православная Церковь ведет войну против Украины вместе с Российским государством. Эту войну даже называют «священной войной». «Тем самым Русская православная церковь поставила себя в один ряд с исламскими экстремистскими группировками, и именно так мы должны и дальше относиться к этой организации», - утверждает теолог.
Он также объяснил, что православная церковь как таковая не знает понятия «священной войны». С нашей точки зрения и с точки зрения других европейских стран, это террористическая организация, которая считает Запад антихристианским и сатанинским и ведет войну против Запада, но в то же время продолжает беспрепятственно действовать на Западе.
«Тут нужно подчеркнуть связь российской истории со всеми российскими имперскими мечтами. Они хотят объединить русский народ через "русский мир", поэтому-то все местности, где проживают люди русской национальности, объявляются принадлежащими "русскому миру", в первую очередь, страны и территории, входившие в состав Российской империи и Советского Союза», - объяснил Прийт Рохтметс.
По мнению доктора теологии, тут неизбежно возникает вопрос, через какие организации можно распространять идеи «русского мира» и вести войну? Поскольку за принятие документа отвечает Русская православная церковь, а в Эстонии эту организацию представляет Эстонская православная церковь Московского патриархата, а не какая-либо другая организация, то именно эта организация, которая ведет «священную войну», призвана стать хранительницей «русского мира».
Помимо Эстонской православной церкви Московского патриархата, в Эстонии существует также «Официальное представительство Московского патриархата в Эстонии». Так называется Ставропигиальный приход Александро-Невского кафедрального собора согласно первому пункту его устава.
«По уставу Александро-Невский приход подчиняется непосредственно Патриарху Кириллу, одновременно являясь здесь соборным храмом главного пастыря Эстонской православной церкви Московского Патриархата. Трудно найти более четкую связь между здешней церковью и Русской православной церковью», - говорит Рохтметс.
Поскольку церковные лидеры здесь являются фигурами общественной жизни, то вполне оправдано, что они обязаны отчитываться о деятельности своей материнской церкви, ведь в документе отражены и их собственные задачи как пропагандистов и защитников «русского мира» в Эстонии.
«Мне как стороннику и исследователю истории православия сложно представить, как Эстонская православная церковь Московского патриархата может продолжать существовать в составе Русской православной церкви, - говорит теолог. - Судя по всему, отделение от Москвы и канонически неопределенный статус принадлежащих Московскому патриархату Латвийской и Украинской церквей не являются решением, но чтобы организовать здесь ландшафт православной церкви, необходимо разорвать связи с Московским патриархатом и формально, и по существу».
По словам Рохтметса, новое самовосприятие, подход к истории и самопонимание не могут возникнуть до тех пор, пока не будет отречения от прошлого. В истории православия в таких случаях ведущую роль играло государство и Константинопольский Вселенский Патриархат, который также имеет в Эстонии свою церковь в виде Эстонской Апостольско-Православной Церкви.