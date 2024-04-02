«Министерство не будет делать нам предписание». Эстонская православная церковь Московского патриархата снова пытается усидеть на двух стульях

Беседа сегодня началась в 11 утра и длилась более полутора часов. С визитом в МВД приехали все три действующих архиерея ЭПЦ МП: епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Маардуский Сергий и недавно возведенный в сан епископа Тартуского Даниил (Леппик). Именно он согласился дать нам интервью от имени церкви.

По словам Даниила, Министерство внутренних дел не будет делать ЭПЦ МП предписаний. Проведенная сегодня беседа прошла в теплой конструктивной обстановке. Епископ Даниил подтвердил, что «приглашение на беседу» было связано с документом, принятым на съезде ВРНС, где была объявлена «священная война».

По словам епископа, исторически ЭПЦ МП связана с Московским патриархатом, но все же она имеет самостоятельность. «У людей первая реакция, что если что-то говорят в Москве, то это же имеют в виду и здесь, - говорит епископ. - Но мы не поддерживаем эти идеи ни на каком уровне. Война идет уже два года, и за это время мы нигде не высказывали поддержку войне».