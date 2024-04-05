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Финансовые амбиции: может ли молодежь в Эстонии требовать от работодателя 1900 евро на руки?

Каролина Вертяева
, репортер-редактор
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Maryna Pleshkun/Shutterstock

По данным исследования рынка труда, проведенного порталом вакансий CVKeskus.ee и агентством по исследованию зарплат Palgainfo, молодежь рассчитывает получать в среднем 1899 евро на руки. Ожидания молодых людей относительно зарплаты растут значительно быстрее, чем в других возрастных группах.

Еще пять лет назад молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет надеялись на средний заработок в размере 1428 евро, а год назад этот показатель составлял 1614 евро. Однако за последний год ожидания молодежи выросли на целых 18%, достигнув отметки в 1899 евро. Репортер Rus.Postimees поговорил со студентами Тартуского университета, которые рассказали, почему они так завышают планку.

«Молодежь старается не обесценивать свой труд. Для нас важно, когда общество ценит нас, как только ступающих на жизненный путь людей. Безусловно, для этого нужна хорошая мотивация в виде оправданной зарплаты, - считает Карина. - Экономическое положение в мире не позволяет купить нам недвижимость за копейки, как это могли сделать предыдущие поколения, или же получить ее за работу на заводе. На фоне мирового хаоса нам надо инвестировать в свое будущее, закладывая финансовый фундамент уже на данном этапе жизни».

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