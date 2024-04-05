Финансовые амбиции: может ли молодежь в Эстонии требовать от работодателя 1900 евро на руки?

Еще пять лет назад молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет надеялись на средний заработок в размере 1428 евро, а год назад этот показатель составлял 1614 евро. Однако за последний год ожидания молодежи выросли на целых 18%, достигнув отметки в 1899 евро. Репортер Rus.Postimees поговорил со студентами Тартуского университета, которые рассказали, почему они так завышают планку.

«Молодежь старается не обесценивать свой труд. Для нас важно, когда общество ценит нас, как только ступающих на жизненный путь людей. Безусловно, для этого нужна хорошая мотивация в виде оправданной зарплаты, - считает Карина. - Экономическое положение в мире не позволяет купить нам недвижимость за копейки, как это могли сделать предыдущие поколения, или же получить ее за работу на заводе. На фоне мирового хаоса нам надо инвестировать в свое будущее, закладывая финансовый фундамент уже на данном этапе жизни».