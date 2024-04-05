Финансовые амбиции: может ли молодежь в Эстонии требовать от работодателя 1900 евро на руки?

По данным исследования рынка труда, проведенного порталом вакансий CVKeskus.ee и агентством по исследованию зарплат Palgainfo, молодежь рассчитывает получать в среднем 1899 евро на руки. Ожидания молодых людей относительно зарплаты растут значительно быстрее, чем в других возрастных группах.
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Еще пять лет назад молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет надеялись на средний заработок в размере 1428 евро, а год назад этот показатель составлял 1614 евро. Однако за последний год ожидания молодежи выросли на целых 18%, достигнув отметки в 1899 евро. Репортер Rus.Postimees поговорил со студентами Тартуского университета, которые рассказали, почему они так завышают планку.