Дополнительное обучение в Тарту бьет рекорды популярности

По словам представителей университета, нынешние студенты все чаще выбирают продолжительные и комплексные программы дополнительного обучения.

Такие программы, как правило, имеют длительность от 27 до 80 академических часов и могут быть распланированы на несколько месяцев.

В 2023 году в Тартуском университете было организовано 1489 различных курсов дополнительного обучения, в которых приняли участие в общей сложности 58 722 человек.

Львиная доля студентов обучалась по программам повышения квалификации, 846 человек выбрали уровневое обучение (чтобы получить ученую степень).

Таким образом, в прошлом году на каждого студента Тартуского университета приходилось порядка четырех человек, проходивших дополнительное обучение.

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Наибольшей популярностью пользовались онлайн-курсы, где число студентов выросло более чем на треть.

С 2021 года в Тартуском университете можно также получить микростепень - дополнительную специальность по выбранной программе в узкой сфере деятельности.

За счет этого существенно возросла доля масштабных (свыше 240 академических часов) университетских программ дополнительного образования.

В 2023 году число пользователей электронных курсов открытого доступа, или МООК (Massive Open Online Course), Тартуского университета выросло в годовом сравнении на треть.

В прошлом году было предложено 26 подобных курсов, в которых приняли участие 11 526 человек.