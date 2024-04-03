МВФ проверит Эстонию на экономическую прочность

По данным Департамента статистики Эстонии, в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 2,7 процента в годовом исчислении. В целом, в прошлом году экономика упала на три процента. Большая часть спада произошла из-за быстрого роста цен, который продолжается до сих пор.

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По словам Роберта Мююрсеппа, руководителя группы народнохозяйственного анализа Департамента статистики, такого масштабного экономического спада в Эстонии не было с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости. «Даже в коронакризисный год оказавших положительное влияние отраслей было больше, чем в 2023 году. Однако следует отметить, что в прошедшем году продолжился рост в текущих ценах как валового внутреннего продукта, так и добавленной стоимости. Причиной слабых реальных результатов в последние два года стал быстрый рост цен, что повлияло на все отрасли», - заявил Мююрсепп.

В конце года рост цен замедлился, что привело к изменению тенденции во многих компонентах ВВП, и к концу периода снижавшиеся на протяжении года показатели стали расти.

По прогнозу самого МВФ, который был дан в 2023 году, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии должен сократиться на 2,3% по сравнению с ранее сделанным прогнозом сокращения на 1,2% в 2023 году. В этом году МВФ ожидает роста ВВП Эстонии на 2,4%, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем в предыдущем прогнозе.