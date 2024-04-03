До 15 апреля в Эстонии с визитом находится делегация Международного валютного фонда (МВФ). Представители крупнейшей финансовой организации в мире со штаб-квартирой в США приезжают раз в год, чтобы понять, в каком состоянии находится экономика Эстонии и как выглядит политика государства по работе с частным бизнесом.
МВФ проверит Эстонию на экономическую прочность
Как говорится в сообщении Банка Эстонии, делегация МВФ встретится с членами правительства и Рийгикогу, а также с руководителями и аналитиками из Eesti Pank, Finantsinspektsioon и различных министерств и официальных учреждений. Запланированы встречи и с представителями коммерческих банков, профессиональных ассоциаций и частных компаний.
Основной темой встречи в этом году является долгосрочная конкурентоспособность Эстонии. В частности, экспертам МВФ интересно, как инфляция, повышение заработной платы и рецессия повлияли на конкурентоспособность эстонских компаний. Фоном для обсуждений является то, что экономика Эстонии два года подряд сокращается, и нынешняя рецессия оказывается длительнее и устойчивее, чем предыдущие эпизоды.
МВФ также обсудит структуру расходов и налоговую базу государственного бюджета Эстонии и насколько они отличаются от аналогичных показателей других схожих стран. Члены миссии получат обзор от эстонских государственных учреждений о факторах, которые поддерживают рост экономики, необходимый для достижения Эстонией своих целей в цифровой и зеленой трансформации.
Во время своего визита делегация МВФ, по планам, будет проинформирована о состоянии финансового сектора и его перспективах, и, кроме того, об изменениях в политике и управлении по противодействию отмыванию денег. Как и в предыдущие годы, обсуждение будет касаться готовности эстонских финансовых надзорных органов предпринять дополнительные шаги в интересах финансовой стабильности, если это потребуется, - уточнили в Банке Эстонии.
После консультации будет подготовлен отчет экспертной оценки МВФ по экономической политике в Эстонии.
По данным Департамента статистики Эстонии, в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 2,7 процента в годовом исчислении. В целом, в прошлом году экономика упала на три процента. Большая часть спада произошла из-за быстрого роста цен, который продолжается до сих пор.
По словам Роберта Мююрсеппа, руководителя группы народнохозяйственного анализа Департамента статистики, такого масштабного экономического спада в Эстонии не было с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости. «Даже в коронакризисный год оказавших положительное влияние отраслей было больше, чем в 2023 году. Однако следует отметить, что в прошедшем году продолжился рост в текущих ценах как валового внутреннего продукта, так и добавленной стоимости. Причиной слабых реальных результатов в последние два года стал быстрый рост цен, что повлияло на все отрасли», - заявил Мююрсепп.
В конце года рост цен замедлился, что привело к изменению тенденции во многих компонентах ВВП, и к концу периода снижавшиеся на протяжении года показатели стали расти.
По прогнозу самого МВФ, который был дан в 2023 году, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии должен сократиться на 2,3% по сравнению с ранее сделанным прогнозом сокращения на 1,2% в 2023 году. В этом году МВФ ожидает роста ВВП Эстонии на 2,4%, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем в предыдущем прогнозе.