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Читатель: можно ли получить водительские права без посещения автошколы?

Дмитрий Рая
, pепортер
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Экзаменационный автомобиль.
Экзаменационный автомобиль. Фото: Dmitri Kotjuh

«А вот интересно: может ли человек, минуя автошколу, отправиться сразу в авторегистр, чтобы сдать экзамены для получения водительских прав?» - задался вопросом читатель Rus.Postimees Антон.

По словам Антона, этот вопрос его заинтересовал после беседы со своим приятелем, у которого есть большой хутор, по территории которого он и его 17-летний сын ежедневно ездят не только на тракторе и квадроцикле, но и на машинах.

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