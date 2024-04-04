На этой неделе стало известно, что в ходе коалиционных переговоров в Таллинне было принято принципиальное решение закрыть газеты Pealinn и «Столица», а также редакцию городского телевидения. По словам руководителя Таллиннских городских СМИ Кристины Россман, никаких подробностей о предстоящих сокращениях до сих пор не известно – все ждут официального уведомления от нового руководства горуправы.
Глава таллиннских СМИ о закрытии газет: не будем гадать на кофейной гуще
О планах закрыть столичные газеты и телевидение, сохранив лишь районные информационные издания, объявила на днях глава Таллиннского округа партии «Отечество» Рийна Солман.
По ее словам, такое решение было принято в ходе коалиционных переговоров между Партией реформ, социал-демократами, «Ээсти 200» и «Отечеством».
Представители партий, формирующих в Таллинне новую коалицию, не раз указывали на то, что многие годы СМИ города Таллинна фактически являлись рупором центристов (и отчасти соцдемов).
В информационных изданиях таллиннских районов впредь больше не будет никакой политической пропаганды, подчеркнула Солман.
В 2024 году в бюджете Таллинна на городские СМИ выделено 2,9 миллиона евро (в том числе 830 000 евро на газеты и 1,4 миллиона евро на телепрограммы).
В настоящее время в городских СМИ Таллинна работают порядка 40 сотрудников.
С просьбой прокомментировать ситуацию журналисты Rus.Postimees обратились к руководителю Таллиннских городских СМИ (Tallinna linnameedia) Кристине Россман.
- Есть ли уже какие-то цифры, сколько будет потрачено на городские СМИ в 2024 году с учетом предполагаемых сокращений?
- Начнем с того, что на данный момент у меня на столе нет ни одного официального документа, где были бы обозначены конкретные решения и даты. Собственно, сегодня мы можем оперировать только отдельными высказываниями отдельных политиков.
Какими будут реальные решения нового кабинета горуправы, когда они будут сделаны – мне неизвестно.
- Кто и как отслеживает эффективность медиаканалов, контролируемых горуправой?
- Отдел городских медиа является частью Таллиннского центра стратегического управления и подчиняется директору коммуникационной службы, который, в свою очередь, подчиняется городскому канцлеру.
Соответственно, контролируется работа городских медиа Таллиннским стратегическим центром, а не горуправой. Мы отслеживаем как аудиторные показатели, так и параметры выполнения бюджета.
- Представители партий, формирующих в Таллинне новую коалицию, не раз указывали на то, что многие годы СМИ города Таллинна фактически являлись рупором центристов (и отчасти соцдемов). Вы с этим согласны?
Один из представителей партий, формирующих коалицию, также неоднократно указывал на то, что в газете «Столица» не было ни строчки о годовщине мартовских бомбардировок, а это является даже не оценочным суждением, а просто обычной ложью.
Городские медиа исходят из принципа, что политическое руководство города обязано отчитываться перед избирателями – вне зависимости от их партийной принадлежности.
Городские медиа, как часть службы коммуникации, в своей работе опираются на стратегию развития «Таллинн - 2035», согласно которой Таллинн — зеленая столица, жители которого смотрят в будущее и ценят свое культурное наследие.
Ознакомиться со стратегией можно на сайте strateegia.tallinn.ee/ru/.
- Есть ли у Вас какая-то новая или более полная информация о сокращениях в городских СМИ, помимо той, что озвучила Рийна Солман?
- Нет.
- До какого срока столичные газеты и ТВ будут работать в нынешнем объеме? До конца 2024 года?
- На этот вопрос можно будет ответить только после того, как новым политическим руководством города будут приняты соответствующие решения.
- Есть ли надежда, что новая коалиция отыграет назад и примет какое-то компромиссное решение (к примеру, сократить только телепрограммы и оставить газеты)?
- Этот вопрос следует адресовать прежде всего потенциальному политическому руководству города. У меня нет навыков гадания на кофейной гуще.
- Обсуждаются ли планы каким-то образом трудоустроить сокращаемых сотрудников? Перейдет ли часть из них в районные издания, например?
- Следует уточнить, что в районных изданиях на данный момент нет редакций как таковых. Насколько мне известно, районные газеты создаются силами районных управ.
В случае, если Таллиннский стратегический центр будет вынужден начать процесс сокращения сотрудников, он будет организован в соответствии с законами и исходя из лучшей практики управления персоналом. Именно так, как в последние годы это в городе и происходило.