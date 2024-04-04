Глава таллиннских СМИ о закрытии газет: не будем гадать на кофейной гуще

О планах закрыть столичные газеты и телевидение, сохранив лишь районные информационные издания, объявила на днях глава Таллиннского округа партии «Отечество» Рийна Солман .

По ее словам, такое решение было принято в ходе коалиционных переговоров между Партией реформ, социал-демократами, «Ээсти 200» и «Отечеством».

Представители партий, формирующих в Таллинне новую коалицию, не раз указывали на то, что многие годы СМИ города Таллинна фактически являлись рупором центристов (и отчасти соцдемов).

В информационных изданиях таллиннских районов впредь больше не будет никакой политической пропаганды, подчеркнула Солман.

В 2024 году в бюджете Таллинна на городские СМИ выделено 2,9 миллиона евро (в том числе 830 000 евро на газеты и 1,4 миллиона евро на телепрограммы).

В настоящее время в городских СМИ Таллинна работают порядка 40 сотрудников.