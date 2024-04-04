Центральное объединение профсоюзов Финляндии: забастовки прекращаются

Акции протеста прекратятся в воскресенье, 7 апреля.

Глава SAK Яркко Элоранта обосновал решение необходимостью продолжить переговоры. Он напомнил, что ранее власти говорили, что не будут садиться за стол переговоров во время акций протеста.

«Мяч сейчас на стороне правительства <...> Посмотрим, сдержит ли правительство свое слово», – сообщил Элоранта.

Правление SAK соберется 18 апреля, чтобы оценить ситуацию после переговоров правительства по бюджетным рамкам.

Забастовки продолжаются уже четвертую неделю. Они затронули около 7000 работников.

Ранее Rus.Postimees спросил у представителя крупнейшего финского профсоюза SAK о роли эстонских рабочих в протестах, рисках для нашей страны и границах решительности бастующих.