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Глава бюро по борьбе с киберпреступлениями: на кражу данных клиентов Apotheka потребовалось 20 минут

Андрес Эйнманн
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По мнению Амбура, укравшие данные преступники, вероятно, зарабатывают на жизнь подобной деятельностью.
По мнению Амбура, укравшие данные преступники, вероятно, зарабатывают на жизнь подобной деятельностью. Фото: Tairo Lutter

По словам руководителя бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Аго Амбура, похитившим данные клиентов Apotheka преступникам не потребовалась особой подготовки.

«Удивительный факт: от входа в информационную систему до загрузки баз данных преступникам потребовалось около 20 минут. Это очень быстрый срок в контексте такой атаки. Скорее, это был тривиальный поступок», - сказал Амбур Postimees.

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