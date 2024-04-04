По словам руководителя бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Аго Амбура, похитившим данные клиентов Apotheka преступникам не потребовалась особой подготовки.
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Глава бюро по борьбе с киберпреступлениями: на кражу данных клиентов Apotheka потребовалось 20 минут
«Удивительный факт: от входа в информационную систему до загрузки баз данных преступникам потребовалось около 20 минут. Это очень быстрый срок в контексте такой атаки. Скорее, это был тривиальный поступок», - сказал Амбур Postimees.