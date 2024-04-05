Многолетнему противостоянию пришел конец? Maxima ищет арендаторов для будущего магазина в Пирита

Maxima Eesti планирует построить по адресу Меривялья-теэ, 80 в Таллинне двухэтажное здание, детальная планировка которого находится на рассмотрении.

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На первом этаже будет построен магазин Maxima XX с эксклюзивным ассортиментом товаров. Кроме того, в здании будут арендные площади, для которых Maxima ищет предприятия, желающие оказывать публичные услуги жителям района. Заинтересованные фирмы могут связаться с Maxima до 30 апреля, сообщила компания в пресс-релизе.

Здание будет построено по проекту архитектора Маргуса Паута (Moi OÜ) Mere, который победил в архитектурном конкурсе, организованном компанией Maxima Eesti в сотрудничестве с управой района Пирита. В дизайне здания учтены особенности местности, использованы высококачественные и эксклюзивные материалы, а его внешний облик гармонично вписывается в окружающую среду.

Согласно проекту, первый этаж здания займут магазин Maxima XX, аптека, цветочный магазин и почтовое отделение. Арендные помещения для предприятий, оказывающих публичные услуги, расположатся на обоих этажах, они будут просторными и светлыми.

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«Меривялья находится точно между Пирита и Виймси. Для автомобилистов это небольшое расстояние, но для пешеходов важно, чтобы все необходимое находилось в шаговой доступности. Поэтому арендные площади в этом здании идеально подходят для различных публичных услуг. Почему бы не открыть там библиотеку или тренажерный зал, ресторан, магазин, парикмахерскую, частный детский сад – возможности безграничны. Мы ищем поставщиков услуг еще на стадии планирования, чтобы они могли участвовать в проектировании помещений. Приступить к строительному проекту мы планируем после завершения процедуры детальной планировки», – сказал менеджер по развитию недвижимости компании Maxima Eesti Тоомас Вескимяэ.

Эскиз. Фото: Maxima

Как ранее писал Postimees, Maxima уже почти десять лет пытается открыть магазин в Пирита на Меривялья-теэ, но процедура детального планирования затягивается из-за яростного сопротивления местных жителей.