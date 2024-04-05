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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Острая нехватка людей в ВСУ: вместо тридцати защитников – пятеро

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Юрий (35 лет), солдат подразделения ПВО 80-й десантной-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, ищет в небе российские дроны с пулеметом. Фотография сделана в Бахмута возле города Часов Яр.
Юрий (35 лет), солдат подразделения ПВО 80-й десантной-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, ищет в небе российские дроны с пулеметом. Фотография сделана в Бахмута возле города Часов Яр. Фото: Jaanus Piirsalu

Нехватка солдат в украинских частях, сражающихся на фронте, уже опасно велика. Это самый важный вывод, сделанный Postimees, после встреч с украинскими бригадами.

И с нехваткой артиллерийских снарядов ситуация тоже только ухудшилась. Учитывая все это, отступление украинской армии на восточном фронте неизбежно. В нынешнем состоянии для украинцев будет достижением уже то, если отступление будет происходить медленно и таким образом, чтобы не допустить глубокого прорыва русских частей на фронте.

«Ситуация стабильно плохая, но не критическая», – сказал о положении на своем участке фронта в интервью Postimees начальник штаба 93-й механизированной бригады полковник Александр Слипко. Это одна из крупнейших и известных украинских бригад, которая ведет бои на Бахмутском направлении уже 15 месяцев подряд.

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