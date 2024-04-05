POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Острая нехватка людей в ВСУ: вместо тридцати защитников – пятеро

И с нехваткой артиллерийских снарядов ситуация тоже только ухудшилась. Учитывая все это, отступление украинской армии на восточном фронте неизбежно. В нынешнем состоянии для украинцев будет достижением уже то, если отступление будет происходить медленно и таким образом, чтобы не допустить глубокого прорыва русских частей на фронте.