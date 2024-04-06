Сообщается, что полиция поместила Тунберг в автобус для содержания под стражей. Оттуда активистка подчеркнула, что ее присутствие на мероприятии было связано с климатической целью. Как уточняют СМИ, она выразила разочарование в действиях правительств, обещавших принять меры для решения экологических проблем, но не выполнивших обещания.

Грету Тунберг задержали в Гааге. Шведская активистка вместе с единомышленниками из группы Extinction Rebellion перекрыла крупную автотрассу A12 в знак протеста против выделения Евросоюзом субсидий за закупку ископаемого топлива. Тунберг и еще несколько протестующих были задержаны… pic.twitter.com/EIM93AarXP — DW на русском (@dw_russian) April 6, 2024

Демонстранты высказались против субсидирования крупных компаний, которые продолжают использовать ископаемое топливо, в то время как это приводит к климатическому и экологическому кризису.

В марте этого года 21-летняя экологическая активистка заблокировала главный вход шведского парламента сидячей забастовкой, протестуя против изменения климата и предполагаемого бездействия правительства.

«К сожалению, Швеция - не единственная страна, которая полностью игнорирует климатический кризис и вообще не рассматривает его как чрезвычайную ситуацию. Вместо этого правительство активно пытаются мошенничать, обманывать и лгать, чтобы создать впечатление, что они делают достаточно и движутся в правильном направлении, хотя на самом деле происходит прямо противоположное, - заявила тогда Тунберг. - Швеция, в частности, очень хороша в притворстве и позиционирует себя как климатический лидер, и что с того, что выбросы на душу населения на самом деле очень высокие».

Читайте также За рубежом ВИДЕО Грета Тунберг и ее соратники блокировали вход в шведский парламент

Тунберг привлекла внимание всего мира в 2018 году, когда она начала еженедельные так называемые климатические забастовки возле здания парламента в Стокгольме, которые переросли в глобальное движение.