«Местные органы власти свободны в своих решениях»: МИД Эстонии ответил на планы открыть в Нарве «Торговый дом Таджикистана», а мэру Тоотсу поехать в Душанбе

8 апреля МИД Эстонии ответил на вопросы Rus.Postimees, которые возникли после публикации информации о возможном скором визите мэра Нарвы Яана Тоотса в Таджикистан. Один из лидеров Центристской партии пояснял Rus.Postimees, что Таджикистан - это богатая страна, а бизнесмены оттуда, кто проявляет интерес к Нарве, «не связаны с другими государствами, которые нам не подходят».