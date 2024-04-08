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«Местные органы власти свободны в своих решениях»: МИД Эстонии ответил на планы открыть в Нарве «Торговый дом Таджикистана», а мэру Тоотсу поехать в Душанбе

Иван Скрябин
, журналист
Обновлено 8 апреля 2024, 18:06
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Санкт-Петербург, декабрь 2023 года.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Санкт-Петербург, декабрь 2023 года. Фото: AP / Scanpix

Министерство иностранных дел прокомментировало планы мэра Нарвы Яана Тоотса посетить столицу Таджикистана. Ранее о готовящемся визите Rus.Postimees рассказал нарвский бизнесмен, который в прошлом занимался перевалкой грузов из России. МИД Эстонии заявил, что страны Центральной Азии - важный партнер ЕС.

8 апреля МИД Эстонии ответил на вопросы Rus.Postimees, которые возникли после публикации информации о возможном скором визите мэра Нарвы Яана Тоотса в Таджикистан. Один из лидеров Центристской партии пояснял Rus.Postimees, что Таджикистан - это богатая страна, а бизнесмены оттуда, кто проявляет интерес к Нарве, «не связаны с другими государствами, которые нам не подходят».

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