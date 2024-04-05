Мэр Нарвы собирается в гости к диктатору и другу Путина?

«А какой смысл? Мы же искали изначально вариант, чтобы заполнить вакуум. Чтобы нам снова работать. А если мы будем обходить санкции, какой смысл нам тогда было выходить на Таджикистан и подставлять наших партнеров там? Ради копеек? У нас приличный потенциал и перспективы хорошие. Экономического смысла обходить санкции я вообще не вижу. Там и без нас очень много кого, кто пытается на этой теме выехать и заработать. А мы нашли действительно хорошую тему, которую нельзя ни в каком случае подставить ни в Таджикистане, ни в Эстонии. В России все у нас закончилось уже давно», - рассказал Rus.Postimees нарвский бизнесмен.