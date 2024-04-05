Мэр Нарвы Яан Тоотс в ближайшее время планирует совершить поездку в столицу Таджикистана Душанбе. Эта страна в Центральной Азии остается союзником путинской России.
Мэр Нарвы собирается в гости к диктатору и другу Путина?
О том, что вице-председатель Центристской партии Эстонии, мэр Нарвы Яан Тоотс собирается в Таджикистан, Rus.Postimees рассказал нарвский бизнесмен глава компании European Dip Service Андрей Фешенко.
«Мы готовим визит в Таджикистан нашего мэра Яана Тоотса. Как известно, он не только мэр Нарвы, но и второй человек в Центристской партии. 26 числа он должен поехать в Душанбе. И едет он не как центрист, а как мэр, как глава исполнительной власти города», - рассказал Фешенко.
Бизнесмен сразу оговорился, что не видит рисков в том, что видный центрист едет в страну, руководство которой довольно близко контачит с действующей российской властью.
Цель визита - обсуждение планов открытия в Нарве «Торгового Дома Таджикистана», соглашение о создании которого Фешенко подписал в конце марта в Душанбе на встрече с главой Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддином Сироджиддинзодой.
Комментариев от мэра Нарвы пока не поступало. Rus.Postimees опубликует их, как только сможет связаться с Яаном Тоотсом.
Таджикистан не входит в Евразийский экономический союз, который является постсоветским аналогом Европейской экономической зоны, где доминирует Москва. Но эта страна Центральной Азии остается военным союзником путинской России, являясь членом Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ - постсоветский аналог НАТО. Страной с 1994 года бессменно управляет Эмомали Рахмон.
European Dip Service планируют открыть «Торговый Дом Таджикистана» 9 мая 2024 года в центре Нарвы. Все подробности от руководителя этой компании, а также данные об импорте и экспорте Эстонии и Таджикистана читайте в нашем материале - «Таджикистан через Россию идет в Эстонию с миром, едой и золотом».
О том, что что статистика Эстонии фиксирует резкий рост экспорта товаров в страны центральной Азии после 24 февраля 2022 года, когда Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, Rus.Postimees рассказывал в 2023 году. Читайте наш материал «Красноречивые цифры. Россия продолжает обходить санкции через Эстонию?». О том, как именно через страны Центральной Азии обходятся антироссийские санкции Rus.Postimees рассказывал экономист из Казахстана и сотрудники логистических компаний из Санкт-Петербурга. Первые свидетельства обхода санкций через бывшие азиатские республики СССР мы фиксировали в мае 2023 года. Новые детали нам рассказали в конце 2023 года на фоне закрытия финско-российской границы.
Андрей Фешенко уверяет, что в их планах нет желания нарушать санкционный режим.
«А какой смысл? Мы же искали изначально вариант, чтобы заполнить вакуум. Чтобы нам снова работать. А если мы будем обходить санкции, какой смысл нам тогда было выходить на Таджикистан и подставлять наших партнеров там? Ради копеек? У нас приличный потенциал и перспективы хорошие. Экономического смысла обходить санкции я вообще не вижу. Там и без нас очень много кого, кто пытается на этой теме выехать и заработать. А мы нашли действительно хорошую тему, которую нельзя ни в каком случае подставить ни в Таджикистане, ни в Эстонии. В России все у нас закончилось уже давно», - рассказал Rus.Postimees нарвский бизнесмен.