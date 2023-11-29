«Машина из Эстонии стоила 8000 евро». Как умирает транзит из ЕС в Россию после закрытия границ Финляндии

Финляндия объявила о полном закрытии сухопутной границы с РФ для мигрантов. Борьба Хельсинки с иностранцами из стран Африки и Востока, которые приходили из РФ, фактически отменила грузоперевозки между Финляндией и российскими регионами. Тема миграционного давления до известной степени реализовала давнюю идею Каи Каллас полностью остановить любой транзит между ЕС и РФ. Однако пока лишь в случае с Финляндией.