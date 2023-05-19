Кая Каллас предлагает ввести запрет на транзит любых товаров из ЕС через Россию

На фоне опасений, что всплеск торговли с третьими странами способствует уклонению от санкций, Кая Каллас призывает коллег по ЕС ввести запрет на транзит любых товаров через Российскую Федерацию. Премьер пояснила, что экспорт из Эстонии в Грузию, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан резко вырос по сравнению с показателями прошлого года, но есть сомнения, что многие товары достигли конечных пунктов назначения после транзита по территории РФ.

«Проще всего было бы запретить транзит всем странам, которые граничат с Россией, - цитирует премьер-министра Эстонии агентство Bloomberg. - Отдельные санкции Эстонии не решили бы проблему, потому что экспорт просто переместился бы в другую приграничную страну».

Ранее стало известно, что власти ЕС намерены обсудить запрет на транзит товаров через территорию России в рамках 11-го пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры могут коснуться высокотехнологичных товаров и транспортных средств, которые ВС РФ может использовать в военных целях. По данным Bloomberg, обсуждавшаяся ранее идея включения в новый санкционный пакет госкорпорации «Росатом», пока не нашла необходимой поддержки для введения соответствующих запретов.