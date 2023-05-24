«В России за такое язык отрежут». Как изменился транзит из Эстонии через Россию

Власти ЕС продолжают согласование 11-го пакета антироссийских санкций. По словам главы МИД Франции Катрин Колонна, новые санкционные списки должны появиться к концу июня, когда состоится саммит ЕС. Еще в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый санкционный пакет будет сосредоточен на обходе введенных ранее ограничений.



Сразу после этого профильные ведомства стали отчитываться об усилении солидарной борьбы с попытками обхода антироссийских санкций. Например, страны Балтии, Скандинавии и Польша договорились усилить таможенный контроль с РФ. ФБР наградила ряд силовиков Эстонии за помощь в борьбе с нарушителями санкционного режима, а в США Минюст отчитался об аресте россиян, которые намеревались наладить поставки авиационных деталей в Россию.