На пресс-конференции, состоявшейся в Казанской церкви в Таллинне, слово взял викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил. Он отметил, что ЭПЦМП не видит причин оправдываться, но считает необходимым дать разъяснения по некоторым вопросам.

«Поскольку в нашем случае речь идет о православной церкви и в названии есть дополнение "Московского патриархата", мы сталкиваемся со множеством недоразумений. Очень часто происходящее в Москве автоматически переносится на наши реалии, говорится, что мы находимся в прямом подчинении патриарха и Русской православной церкви. Сейчас, как и раньше, нас пытаются сделать ответственным за слова патриарха. Но мы не можем за них отвечать», - заявил он.

Владыка Даниил отметил, что в подчинении патриарха находится город Москва и его приходы. «Если проводить аналогию, то самой разумной будет такая: Эстония является частью Европейского союза, имеет определенные связи со структурами Евросоюза, но никто из членов правительства и руководства государства не ответственен за слова, например, председателя Еврокомиссии, - объяснил он. - Также и в нашем случае: наша церковь не отвечает за слова патриарха».

«Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то это неправильно», - заверил владыка Даниил, добавив позже, что ЭПЦ МП также экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.