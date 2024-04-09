На состоявшейся сегодня утром пресс-конференции Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) в очередной раз высказалась по поводу войны России в Украине и недавних слов патриарха Кирилла о ее «священности». Rus.Postimees вел прямую трансляцию.
Фото и видео ⟩ Эстонская православная церковь: мы не видим причин оправдываться и не отвечаем за слова патриарха (5)
На пресс-конференции, состоявшейся в Казанской церкви в Таллинне, слово взял викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил. Он отметил, что ЭПЦМП не видит причин оправдываться, но считает необходимым дать разъяснения по некоторым вопросам.
«Поскольку в нашем случае речь идет о православной церкви и в названии есть дополнение "Московского патриархата", мы сталкиваемся со множеством недоразумений. Очень часто происходящее в Москве автоматически переносится на наши реалии, говорится, что мы находимся в прямом подчинении патриарха и Русской православной церкви. Сейчас, как и раньше, нас пытаются сделать ответственным за слова патриарха. Но мы не можем за них отвечать», - заявил он.
Владыка Даниил отметил, что в подчинении патриарха находится город Москва и его приходы. «Если проводить аналогию, то самой разумной будет такая: Эстония является частью Европейского союза, имеет определенные связи со структурами Евросоюза, но никто из членов правительства и руководства государства не ответственен за слова, например, председателя Еврокомиссии, - объяснил он. - Также и в нашем случае: наша церковь не отвечает за слова патриарха».
«Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то это неправильно», - заверил владыка Даниил, добавив позже, что ЭПЦ МП также экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.
Кроме того, ЭПЦ МП предоставлена самостоятельность в церковных, административных, экономических, образовательных и прочих вопросах: «Это означает, что наша церковь работает здесь в соответствии с местными условиями».
«Патриархи сменяют друг друга, а канонические связи остаются. Люди в церкви могут ошибаться, но из-за каждой человеческой ошибки невозможно и неразумно менять церковь. Почему мы не можем разорвать канонические связи? Мы не можем в одностороннем порядке разорвать эти связи, так как находимся в автономном статусе, это не в нашей власти, а также это было бы в противоречии с нашей совестью. Во-вторых, Русская православная церковь на церковном уровне не приняла ничего такого, что вынудило бы нас покинуть ее», - заявил владыка Даниил.
В то же время он признал, что документ, принятый на заседании Всемирного русского народного собора, во многом противоречит с официальным церковным документам, в котором - в числе прочего - поднимаются вопросы о войне.
На прошлой неделе вице-канцлер МВД Райво Кюйт встретился с архиереями Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), чтобы обсудить последние высказывания главы РПЦ патриарха Кирилла относительно войны. Владыка Даниил отметил, что эта встреча была разумной и продуктивной. После этого Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата выработал официальную позицию по поводу документа Всемирного русского народного собора и осудил идею «священной войны».
Напомним, что в то время как участники заседания Всемирного русского народного собора и присутствовавшие на нем представители Русской православной церкви одобрили войну в Украине, на прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата дистанцировалась от этой позиции, заявив, что она не сочетается с духом евангелического учения.