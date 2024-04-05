Эстонская православная церковь Московского патриархата осудила идею «священной войны»

Полный текст обращения Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата

В конце марта этого года в Москве прошло заседание Всемирного русского народного собора, решения которого произвели большой резонанс в эстонском обществе. Понимая обеспокоенность общества, Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата обращается c посланием к прихожанам наших храмов и ко всем, кому не безразлична позиция ЭП ЦМП.

Русский народный собор - общественная организация другого государства, решения которого, несмотря на участие в нем представителей Русской православной церкви, не имеют отношения к Эстонской православной церкви Московского патриархата.

Неоднократно в заявлениях Синода мы указывали на самоуправляемость нашей Церкви в «вопросах церковно-хозяйственных, церковно-административных, школьно-просветительских и церковно-гражданских» (Томос 1920). Мы не принимаем итоговый документ этого Собора, как не соответствующий, по нашему мнению, духу Евангельского учения.

Прихожане ЭПЦ МП, являясь гражданами и жителями Эстонии, с глубоким уважением и любовью относятся к культуре, обычаям и традициям своей страны и осознают себя частью эстонского общества.

Идея «Русского мира» подменяет Евангельское учение, и мы как христиане, не можем ее принять. Церковь призвана к проповеди мира и единения во Христе. В наших храмах ежедневно звучит именно такая проповедь. Благодаря этому люди с разными взглядами, разных национальностей, разных убеждений имеют возможность участвовать в богослужении и получать духовную поддержку, опору и утешение.

Призываем всех чад ЭПЦ МП молиться за мир и безопасность всех жителей нашей независимой Эстонии.

- Евгений, митрополит Таллинский и всея Эстонии, председатель Синода ЭПЦ МП

- Лазарь, епископ Нарвский и Причудский

- Сергий, епископ Маардуский, викарий Таллинской епархии

- Даниил, епископ Тартуский, викарий Таллинской епархии

- Протоиерей Олег Врона

- Протоиерей Виталий Гаврилов

- Протоиерей Андрей Васильев

- Сергей Мянник

- Олег Бурдейный