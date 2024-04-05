Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата выработал официальную позицию по поводу документа Всемирного русского народного собора, в котором агрессия против Украины названа «священной войной».
Эстонская православная церковь Московского патриархата осудила идею «священной войны»
2 апреля вице-канцлер МВД Райво Кюйт встретился с архиереями Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), чтобы обсудить недавние высказывания главы РПЦ патриарха Кирилла относительно войны.
На сайте Московской патриархии 27 марта был опубликован документ, принятый Всемирным русским народным собором (ВРНС). Это общественная организации под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
На съезде ВРНС Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) назвала войну России в Украине священной. Более того, в утвержденном документе, адресованном властям России, рекомендуется действовать быстрее, чтобы защитить мир от «впавшего в сатанизм Запада». Rus.Postimees уже писал об этом документе подробно.
В работе ВРНС принимает участие множество церковных иерархов и связанных с церковью деятелей. Документ был одобрен в ходе съезда, который состоялся в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла. Принятие документа и высказывания Кирилла в очередной раз поставили ребром вопрос об отношении Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) к этой войне.
Именно поэтому 2 апреля, вице-канцлер МВД Райво Кюйт встретился с архиереями ЭПЦ МП, чтобы обсудить последние высказывания главы РПЦ патриарха Кирилла. Подробности этой встречи можно узнать из видеоинтервью епископа Тартуского Даниила для Rus.Postimees.
После встречи в Министерстве внутренних дел члены Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата собрались на заседание и приняли обращение, в котором выразили позицию ЭПЦ МП по поводу документа ВРНС. Патриарх Кирилл в обращении упомянут не был.
Полный текст обращения Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата
В конце марта этого года в Москве прошло заседание Всемирного русского народного собора, решения которого произвели большой резонанс в эстонском обществе. Понимая обеспокоенность общества, Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата обращается c посланием к прихожанам наших храмов и ко всем, кому не безразлична позиция ЭП ЦМП.
Русский народный собор - общественная организация другого государства, решения которого, несмотря на участие в нем представителей Русской православной церкви, не имеют отношения к Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Неоднократно в заявлениях Синода мы указывали на самоуправляемость нашей Церкви в «вопросах церковно-хозяйственных, церковно-административных, школьно-просветительских и церковно-гражданских» (Томос 1920). Мы не принимаем итоговый документ этого Собора, как не соответствующий, по нашему мнению, духу Евангельского учения.
Прихожане ЭПЦ МП, являясь гражданами и жителями Эстонии, с глубоким уважением и любовью относятся к культуре, обычаям и традициям своей страны и осознают себя частью эстонского общества.
Идея «Русского мира» подменяет Евангельское учение, и мы как христиане, не можем ее принять. Церковь призвана к проповеди мира и единения во Христе. В наших храмах ежедневно звучит именно такая проповедь. Благодаря этому люди с разными взглядами, разных национальностей, разных убеждений имеют возможность участвовать в богослужении и получать духовную поддержку, опору и утешение.
Призываем всех чад ЭПЦ МП молиться за мир и безопасность всех жителей нашей независимой Эстонии.
- Евгений, митрополит Таллинский и всея Эстонии, председатель Синода ЭПЦ МП
- Лазарь, епископ Нарвский и Причудский
- Сергий, епископ Маардуский, викарий Таллинской епархии
- Даниил, епископ Тартуский, викарий Таллинской епархии
- Протоиерей Олег Врона
- Протоиерей Виталий Гаврилов
- Протоиерей Андрей Васильев
- Сергей Мянник
- Олег Бурдейный