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«Движение в Россию может полностью прекратиться»: на фоне войны доходы Lux Express в РФ пока что растут

Иван Скрябин
, журналист
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Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года.
Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Самый активный перевозчик пассажиров между Эстонией и Россией за два года войны в несколько раз увеличил свои доходы в РФ. Rus.Postimees узнал, граждане каких стран делают кассу этой компании, пересекая границы ЕС и «государства - спонсора терроризма».

Что бы ни происходило в двусторонних отношениях Эстонии и России, в последние два года после начала российской армией полномасштабной войны в Украине, доходы компании Lux Express, которая осуществляет максимальное количество рейсов между Россией и странами Балтии, только росли. Ни закрытие моста через Нарову с 1 февраля, ни предстоящее в мае закрытие того же моста в ночное время для пешеходов пока не уменьшают доходы перевозчика.

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