«Движение в Россию может полностью прекратиться»: на фоне войны доходы Lux Express в РФ пока что растут

Что бы ни происходило в двусторонних отношениях Эстонии и России, в последние два года после начала российской армией полномасштабной войны в Украине, доходы компании Lux Express, которая осуществляет максимальное количество рейсов между Россией и странами Балтии, только росли. Ни закрытие моста через Нарову с 1 февраля, ни предстоящее в мае закрытие того же моста в ночное время для пешеходов пока не уменьшают доходы перевозчика.