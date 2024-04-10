Суд ЕС снял санкции с банкира Петра Авена. Вместе с ним из-под санкций вышел другой бывший топ-менеджер российского «Альфа-банка» Михаил Фридман. Суд решил, что у Совета ЕС нет доказательств того, что Фридман и Авен поддерживали действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Но есть один существенный нюанс.
Экс-министр РФ, который помог карьере Путина, частично выведен из-под санкций ЕС
Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 10 апреля, распорядился исключить из санкционных списков ЕС сооснователей концерна «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщает DW.
Решение вынес Общий суд - это низшая инстанция в составе Суда ЕС. Он удовлетворил ходатайства Петра Авена и Михаила Фридмана и отменил как первоначальные акты, так и акты о продлении ограничительных мер в их отношении.
Суд ЕС считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение в санкционные списки Фридмана и Авена не было оправданным.
При этом суд не исключил, что у Совета ЕС могут быть основания исходить из наличия близости между Авеном, Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением.
«Однако эти основания не доказывают, что Фридман и Авен поддерживали действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, либо что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине, либо что они получили выгоду от ответственных за это лиц», - пишет DW.
Бывшие руководители «Альфа-групп» попали под санкции ЕС в 2022 году и уже в декабре того же года подали иски в Суд ЕС против Совета Евросоюза, наложившего на них санкции в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину.
Официальный журнал ЕС утверждал, что «Фридман и его деловой партнер Петр Авен участвовали в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины».
«В 2018 году Фридман вместе с Авеном посетил Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы донести послание российского правительства о санкциях США и контрсанкциях со стороны Российской Федерации. Следовательно, он активно поддерживал материально или финансово, а также получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», - утверждали власти ЕС, включая банкиров в санкционные списки.
В 1992 году именно Петр Авен в качестве министра внешнеэкономических связей РФ защитил Владимира Путина от антикоррупционных расследований. Путин тогда возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, отвечал за выдачу лицензий на экспорт. Группа петербургских депутатов вскрыла факты коррупции Путина и обратилась в Контрольное управление при президенте РФ. Глава Контрольного управления Юрий Болдырев обращался к Авену в связи с необходимостью отстранения Путина от должности и просил не рассматривать вопросы его дальнейшего карьерного роста до рассмотрения материалов комиссии петербургских депутатов. Авен письмо Болдырева проигнорировал. Вскоре мэр Петербурга Собчак назначил Путина уполномоченным министерства внешнеэкономических связей по Петербургу, что означало, что кандидатура Путина прошла успешное согласование с Авеном. В дальнейшем Путин стал заместителем Собчака.
Фридман и Авен остаются под санкциями Великобритании и США. Михаил Фридман покинул Великобританию, жалуясь, что там «невозможно жить», когда ему существенно ограничили доступ к сбережениям. Сначала он жил в Израиле, но вернулся в Москву на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Петр Авен покинул Великобританию в 2022 году после того, как его стали проверять на предмет нарушения санкций. Он имеет гражданство Латвии, где в настоящее время и находится. СМИ сообщали, что власти Латвии обсуждают возможность лишения Авена гражданства.
В защиту банкиров ранее выступал один из соратников Алексея Навального - Леонид Волков. Оппозиционер настаивал на том, что «санкции будут эффективны лишь при наличии стратегии выхода», а тем, кто осудит войну России, «должна быть предоставлена ясная опция - сделайте это и то, и санкции будут сняты», призывал европейские власти Волков. Впоследствии оппозиционер называл ошибкой свое письмо к руководителям ЕС с призывом вывести банкиров из под санкций.
О жалобах банкиров на трудности жизни под санкциями, а также о том, кого, как и почему исключают из санкционных списков, Rus.Postimees осенью 2023 года подробно говорил с генеральным директором «Transparency International Россия» Ильей Шумановым.
Развязанная Путиным полномасштабная война России с Украиной продолжается 777 дней.
Через несколько часов после сообщения мировых СМИ о снятии санкций с Фридмана и Авена, стало известно, что оба бизнесмена все еще остаются в санкционных списках ЕС. Внимание на это обратил политэмигрант, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин.
«Суд ЕС вынес сегодня решения по иску, поданному Фридманом и Авеном о снятии санкций, наложенных на них в ЕС. Но радоваться Авену и Фридману пока не стоит. Хотя этот иск они выиграли, санкции против них останутся в силе, потому что суд отменил только решения о санкциях 2022 года. Решения, включающие их в санкционные списки ЕС от 2023 года (и далее), остаются в силе - суд это отдельно подтвердил (см. пункт 74 решения суда)», - написал Невзлин в своем Telegram-канале.