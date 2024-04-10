Рагнар Клаван: Васильев дважды подчеркнул, что готов сражаться за Эстонию

Разумеется, на повестке дня было высказывание Константина Васильева. Собрание завершилось тем, что футболист по собственной инициативе отказался от капитанской повязки сборной Эстонии.

«Первое, о чем мы договорились на собрании руководства, - это то, что мы выслушаем Васильева и не будем давить на него, чтобы он занял какую-то позицию. Он высказал свое мнение, и на основе этого мы приняли решение», - сказал Клаван в программе Ringvaade .

«Учитывая наш личный разговор, а также разговор на собрании правления, где он дважды подчеркнул, что готов сражаться за Эстонскую Республику, я считаю его эстонцем, а если он эстонец, то может быть игроком сборной. С другой стороны, как правление футбольного союза, мы не можем устанавливать какие-либо ограничения в отношении того, кто эти эстонцы, которые могут играть в сборной Эстонии», - сказал Клаван.

Ранее капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев прокомментировал военный конфликт между Украиной и Россией в спортивном подкасте Õhtuleht «Третий тайм».

Помимо различных тем, подкаст затронул и происходящее в Украине.

39-летний Васильев не пожелал занять чью-то сторону в этом конфликте и заявил следующее: «Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир».

Константин Васильев провел 157 матчей за сборную Эстонии и забил в них 28 голов. С 2019 года он выступает за таллиннскую «Флору».