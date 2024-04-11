К таким выводам пришли авторы исследования Оксфордского университета и Университета Нового Южного Уэльса в Канберре, результаты которого были опубликованы в среду, 10 апреля.

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В ходе исследования, проводившегося на протяжении трех лет, были оценены самые значимые источники киберпреступности и впервые в истории составлен рейтинг стран в соответствии со Всемирным индексом киберпреступности (WCI, World Cybercrime Index). При этом использовались оценки 92 ведущих экспертов в сфере киберпреступности со всего мира. Их попросили определить наиболее значимые источники пяти основных типов киберпреступности и оценить страны по результатам кибератак, профессионализму и техническим возможностям действующих в них хакеров.

Россия - на первом месте с большим отрывом

В результате оказавшаяся на первом месте Россия получила 58,39 балла, Украина - 36,44 балла, Китай - 27,86 балла, США - 25,01 балла, Нигерия - 21,28 балла. В первую десятку очагов мировой киберпреступности вошли также Румыния (14,83 балла), Северная Корея (10,61 балла), Великобритания (9,01 балла), Бразилия (8,93 балла) и Индия (6,13 балла). Места с 11-го по 20-е заняли соответственно Иран, Беларусь, Гана, ЮАР, Молдова, Израиль, Польша, Германия, Нидерланды и Латвия. Значение WCI всех этих стран не достигает 5 баллов.

По словам соавтора исследования Миранды Брюс, результаты работы ученых позволят национальным агентствам кибербезопасности сосредоточиться в их работе на ключевых очагах хакерской деятельности. Оно поможет снять завесу анонимности вокруг киберпреступников и более эффективно бороться с растущей угрозой преступности в интернете. «Теперь у нас имеется более глубокое понимание географии киберпреступности и того, как разные страны специализируются на разных видах киберпреступности», - указала Брюс.

Представляя результаты исследования, ученые подчеркнули, что надеются изучить влияние на киберпреступность различных национальных характеристик, в частности уровня образования, ВВП и уровня коррупции.