Плохая новость для любителей жить в долг: государство не отказалось от идеи кредитного регистра

«В настоящее время банки и другие кредиторы могут не иметь полного представления о финансовых обязательствах людей. Это может привести к чрезмерным заимствованиям. Теперь мы на шаг ближе к сокращению чрезмерной кредитной нагрузке благодаря положительному кредитному регистру», - сказал министр финансов Март Вырклаэв.

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Он добавил, что надеется на скорый прогресс в поиске возможного решения, поскольку мы по-прежнему сталкиваемся с ситуацией, когда десятки тысяч людей с трудом выплачивают свои кредиты. Законопроект будет направлен в парламент осенью. «Мы надеемся на содержательное обсуждение и быстрое принятие законопроекта», - сказал он.

После запуска положительного кредитного регистра все банки и другие кредиторы начнут вносить в него информацию о финансовых обязанностях людей. При рассмотрении вопроса о новом кредите, лизинге или аренде кредитор должен будет делать запрос в регистр, чтобы выяснить статус существующих финансовых обязательств заявителя.

Целью заказанного исследования было выяснить, как можно организовать регистр таким образом, чтобы защитить частную жизнь людей и обеспечить обмен информацией, необходимой для ответственного кредитования, что позволит небольшим кредиторам присоединиться к положительному кредитному регистру.