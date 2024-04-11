По поручению Министерства финансов компания Cybernetica AS предложила технологические решения для создания положительного кредитного регистра, на основе которых в ближайшее время будет подготовлен проект запуска регистра.
Плохая новость для любителей жить в долг: государство не отказалось от идеи кредитного регистра
«В настоящее время банки и другие кредиторы могут не иметь полного представления о финансовых обязательствах людей. Это может привести к чрезмерным заимствованиям. Теперь мы на шаг ближе к сокращению чрезмерной кредитной нагрузке благодаря положительному кредитному регистру», - сказал министр финансов Март Вырклаэв.
Он добавил, что надеется на скорый прогресс в поиске возможного решения, поскольку мы по-прежнему сталкиваемся с ситуацией, когда десятки тысяч людей с трудом выплачивают свои кредиты. Законопроект будет направлен в парламент осенью. «Мы надеемся на содержательное обсуждение и быстрое принятие законопроекта», - сказал он.
После запуска положительного кредитного регистра все банки и другие кредиторы начнут вносить в него информацию о финансовых обязанностях людей. При рассмотрении вопроса о новом кредите, лизинге или аренде кредитор должен будет делать запрос в регистр, чтобы выяснить статус существующих финансовых обязательств заявителя.
Целью заказанного исследования было выяснить, как можно организовать регистр таким образом, чтобы защитить частную жизнь людей и обеспечить обмен информацией, необходимой для ответственного кредитования, что позволит небольшим кредиторам присоединиться к положительному кредитному регистру.
«Нам предстоит решить ряд вопросов: как технически построить регистр, какова роль государства, в частности, как обеспечить наилучшую защиту данных. Опрос показал, что предпочтения заинтересованных сторон по этим вопросам несколько расходятся. Теперь наша задача - зафиксировать наиболее подходящий вариант», - пояснил Томас Аувяэрт, заместитель руководителя отдела политики в области финансовых услуг.
Сама Cybernetica предлагает в качестве основной рекомендации в исследовании центральный реестр с единым регистратором, основанный на технологии защиты конфиденциальности, в частности, с использованием доверенной среды выполнения (TEE). В этом решении регистратор не может видеть данные людей, а кредиторы несут ответственность за их правильность. По второму варианту будет несколько регистраторов с одной и той же технологией.
В качестве третьего варианта, предпочитаемого участниками рынка, предлагается центральная база данных на основе традиционной технологии, которую Cybernetica предлагает дополнить технологией частично зашифрованной базы данных.
«Мы использовали научную методологию для разработки и бенчмаркинга решений для положительного кредитного регистра. Это позволило нам разобраться в сложном лабиринте технических и юридических вопросов и учесть ожидания всех участников рынка», - говорит Дан Богданов, директор научного института Cybernetica.
В случае с положительным кредитным регистром возможная утечка данных или их использование в других целях - одна из главных причин беспокойства людей. Чтобы смягчить эту проблему, система должна быть максимально прозрачной, а регистр должен использоваться по назначению.
Помимо предотвращения чрезмерного заимствования, положительный регистр может также предоставить людям полный обзор состояния жилищных кредитов, потребительских кредитов, включая аренду и рассрочку платежей, полученных от различных кредиторов.