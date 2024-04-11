Депутат Рийгикогу от EKRE: нам нужно прекратить говорить с ними по-русски и переводить сайты

«Я посмотрел, как обстоят дела у наших соседей, и увидел, что в Латвии и Литве нет русскоязычных сайтов министерств. А потом я посмотрел на другие страны. Я не смотрел на все страны Европы и мира, но я смотрел на те, где логично было бы думать, что, возможно, они есть. Оказалось, что из других европейских стран, кроме Эстонии, русскоязычные версии сайтов также есть в Молдове, Армении и Беларуси», - сказал он, добавив, что в порядке исключения Министерство юстиции Финляндии и Министерство социального обеспечения и здравоохранения имеют также версии на русском и арабском языках, но в то же время сайт премьер-министра и десяти министерств не переводятся на русский язык.