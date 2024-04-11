Фракция EKRE в Рийгикогу предложила прекратить переводить на русский язык сайты государственных учреждений, но коалиционные партии не поддержали эту инициативу.
Депутат Рийгикогу от EKRE: нам нужно прекратить говорить с ними по-русски и переводить сайты
По словам представителей EKRE, они давно обратили внимание на то, что в Эстонской Республике многое дублируется на русский язык даже в госучреждениях, из-за чего, по их мнению, происходит более быстрое обрусение Эстонии.
Законопроект «Предложение Правительству Республики о ликвидации русскоязычных версий сайтов министерств и других государственных учреждений» был внесен в Рийгикогу Яаком Валге, членом партии EKRE.
В своем выступлении Валге отметил, что проведенная им проверка показала, что русскоязычные версии сайтов имеются у правительства ЭР, всех 11 министерств и более половины других государственных учреждений.
«Я посмотрел, как обстоят дела у наших соседей, и увидел, что в Латвии и Литве нет русскоязычных сайтов министерств. А потом я посмотрел на другие страны. Я не смотрел на все страны Европы и мира, но я смотрел на те, где логично было бы думать, что, возможно, они есть. Оказалось, что из других европейских стран, кроме Эстонии, русскоязычные версии сайтов также есть в Молдове, Армении и Беларуси», - сказал он, добавив, что в порядке исключения Министерство юстиции Финляндии и Министерство социального обеспечения и здравоохранения имеют также версии на русском и арабском языках, но в то же время сайт премьер-министра и десяти министерств не переводятся на русский язык.
Валге высказал мнение, что существование русскоязычных версий правительственных сайтов - это своего рода знаковое явление и это свидетельствует о том, что наше государство не воспринимает всерьез статус своего официального языка и репутацию эстонского языка.
«И я еще раз хочу сказать, что нам бы вообще не пришлось переводить русскоязычных учащихся на эстоноязычное образование. Никто не хочет, чтобы их дети учились на иностранном языке, но другого варианта просто нет, потому что освоение эстонского языка здесь, в Эстонии, происходит очень медленно», - подчеркнул он.
Также политик затронул тему мигрантов и их плохое владение эстонским языком.
По мнению представителя EKRE, ситуацию помогут решить четыре простых шага: положить конец массовой иммиграции, перейти на эстоноязычное образование, сделать общественное пространство страны эстоноязычным и повысить репутацию эстонского языка.
«Наши соотечественники иностранного происхождения в основном сконцентрированы в городах Ида-Вирумаа и Таллинне. Если мы продолжим общаться с ними на русском языке и по-прежнему будем допускать использование вывесок и текстов на русском языке, из-за чего у них нет необходимости учить эстонский язык, то те, кто за это время выучил эстонский язык, тоже будут склонны забывать его», - заявил политик.