Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже велосипеда в Тарту, а также о нападении пьяного мужчины с ножом в волости Пейпсияэре. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП возле площади Вабадузе в Таллинне и о ландшафтном пожаре, произошедшим в результате игры детей с огнем.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража велосипеда, нападение с ножом, пожар из-за игры детей с огнем
Насилие
10 апреля в полицию поступило сообщение, что 35-летний мужчина напал на другого во время конфликта на бульваре Яама в Раквере.
10 апреля в полицию поступило сообщение, что в волости Пейпсияэре 21-летний пьяный мужчина напал с ножом на другого. 58-летний мужчина в результате нападения не пострадал. Полиция арестовала нападавшего в качестве подозреваемого.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
10 апреля из квартиры на улице Котка в Кристийне были украдены два ароматических масла. Ущерб расследуется.
8 апреля в полицию поступило сообщение о краже электросамоката Segway Ninebot из запертого велосипедного сарая на улице Копли в Тарту. Ущерб составил 400 евро.
7 апреля в полицию сообщили, что с велостоянки на улице В. Оствальда в Тарту был похищен темно-зеленый горный велосипед Scott. Ущерб составил 400 евро.
Мошенничество
В конце марта жительница Хаапсалу продала куртку через Facebook Marketplace, и для совершения сделки ей была отправлена ссылка, якобы принадлежащая курьерской службе DPD. После нажатия на ссылку от нее потребовали ввести личные данные и PIN-код Smart ID, что она и сделала. В результате с ее банковского счета был совершен перевод на сумму 399 евро на чужой банковский счет.
Безопасность на границе
10 апреля гражданину Боливарианской Республики Венесуэла, 1988 года рождения, было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на шесть месяцев, поскольку он нелегально находился в Шенгенской визовой зоне в течение 143 дней.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, одного гражданина Молдовы, одного гражданина Украины и одного гражданина Колумбии.
Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию восьмерых граждан Молдовы и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожары
10 апреля в 13:14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лийкури в Ласнамяэ на пустыре горит большое количество травы и сена. По словам заявителя, площадь пожара увеличивалась, а фронт огня направлялся к домам и деревьям. На вызов отреагировали спасатели Кесклинна, которые немедленно приступили к локализации пожара, и к 13:56 его удалось локализовать. К 14:09 пожар был ликвидирован. Всего сгорело около 1500 квадратных метров сухой травы.
10 апреля в 19:17 в Центр тревоги поступило сообщение о еще одном пожаре сухой травы на Пирита, на Вабаыхукооли-теэ. Пожар на площади около 200 квадратных метров был потушен спасателями Пирита к 19:38.
10 апреля, из горящей квартиры в Нарве вынесли тело пожилого мужчины. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
10 апреля в 18:41 на улице Теэманди в Тарту загорелось 40 квадратных метров сухой травы, которое, к счастью, бдительные жители успели потушить до прибытия спасателей. По предварительным данным, пожар произошел в результате игры детей с огнем. Спасатели просят родителей объяснить детям опасности, связанные с открытым огнем, и держать спички и зажигалки в недоступном для детей месте.
11 апреля в 5:52 бдительные жители сообщили, что в подъезде их многоквартирного дома на Пыллу-теэ в поселке Вяймела (Вырумаа) чувствуется запах дыма. Спасатели нашли квартиру, откуда шел дым, но на стуки в дверь никто сначала не откликнулся. Заглянув в окно второго этажа по лестнице, спасатели увидели на столе следы горения. После более громких стуков в дверь вышел житель квартиры. По предварительно собранной информации и наблюдениям, на столе загорелись предметы из-за оставленной без присмотра свечи. Мужчина проснулся от стуков и сам потушил пожар водой. К сожалению, в помещении не было дымового датчика, что могло стоить жильцу жизни. Спасатели заметили следы курения в помещении и неосторожного обращения с открытым огнем. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен скорой помощью в больницу для медицинского осмотра.
ДТП
10 апреля в 14:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что возле площади Вабадузе в Кесклинне произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых задымился. Никто в результате столкновения не пострадал. Спасатели устранили угрозу возгорания и покрыли вытекшие из автомобилей жидкости абсорбирующим веществом. Полиция продолжила разбираться с инцидентом.
Прочее
10 апреля в 20:15 спасатели выехали к многоквартирному дому на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти, где заявитель увидел, что ветром сорвало кровельный лист. Спасатели Лиллекюла с помощью автолестницы убрали опасно свисающий лист.