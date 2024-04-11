СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража велосипеда, нападение с ножом, пожар из-за игры детей с огнем

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, одного гражданина Молдовы, одного гражданина Украины и одного гражданина Колумбии.

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию восьмерых граждан Молдовы и одного гражданина Украины.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

Пожары

10 апреля в 13:14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лийкури в Ласнамяэ на пустыре горит большое количество травы и сена. По словам заявителя, площадь пожара увеличивалась, а фронт огня направлялся к домам и деревьям. На вызов отреагировали спасатели Кесклинна, которые немедленно приступили к локализации пожара, и к 13:56 его удалось локализовать. К 14:09 пожар был ликвидирован. Всего сгорело около 1500 квадратных метров сухой травы.

10 апреля в 19:17 в Центр тревоги поступило сообщение о еще одном пожаре сухой травы на Пирита, на Вабаыхукооли-теэ. Пожар на площади около 200 квадратных метров был потушен спасателями Пирита к 19:38.

10 апреля, из горящей квартиры в Нарве вынесли тело пожилого мужчины. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.