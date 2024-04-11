«Опасности распада коалиции нет»: переговорщики не видят проблемы в заявлении двух депутатов

Таави Аас и Тынис Мёльдер, вышедшие из Центристской партии и присоединившиеся к таллиннской оппозиции, выступили с заявлением, в котором пообещали сотрудничать со всеми политическими партиями, представленными в Таллиннском городском собрании, «если случится так, что принятие необходимых для жителей Таллинна решений будет отложено». Таави Аас и Тынис Мёльдер выражают надежду, что новые партнеры по коалиции достигнут консенсуса к воскресенью.

Читайте также Эстония Перебежчики из Центристской партии выступили с политическим заявлением

«Я бы скорее сказал, что до воскресенья еще есть время. "Отечество", конечно, ждет компромиссного предложения от социал-демократов. И заявление Ааса и Мёльдера никоим образом не противоречит тому, что, если соглашение наконец будет достигнуто, к власти в Таллинне придет и нынешний квартет. Я не вижу никакой опасности в этом контексте», - заявил лидер фракции «Отечество» Карл Сандер Касе.

По мнению председателя фракции Партии реформ в городском собрании Пяртеля-Пеэтера Пере, в заявлении Ааса и Мёльдера нет необходимости искать признаки дезинтеграции. «Нет, скорее наоборот. Я бы сказал, что свободные люди тоже хотят, чтобы дела двигались, работали и создавали перемены. Я думаю, именно это все три политические партии говорили все это время: пожалуйста, давайте поработаем. Мы движемся к совместно поставленной цели», уверен Пере.

«Опасности распада коалиции нет, - подчеркнул Пере. - Все четыре политические партии общаются друг с другом. Мы также общаемся с уважаемыми внепартийными депутатами. И в их заявлении нет ничего тревожного. Люди обычно требовательны, когда выполнили свою работу и хотят, чтобы другие делали то же самое».

По словам Пере, авторы сегодняшнего послания лишь хотят, чтобы дело не затягивалось. «Если мы продолжим переговоры сегодня, у нас будет практически все готово. В течение сегодняшнего дня нам нужно проработать более детальные формулировки, несколько основных вещей и бюджет, а затем мы перейдем к следующим вопросам. И если "Отечество" требует еще одного компромисса, то переговоры и состоят из компромиссов», - заявил Пере.