После роста общественного интереса к исходному коду экзаменационной инфосистемы (EIS) Министерство образования скрыло его, объяснив это тем, что высокая нагрузка, вызванная интересом, мешает расследованию возникших сбоев.
Министерство образования скрыло исходный код экзаменационной инфосистемы EIS
Обычно исходные коды государственного программного обеспечения открыты, если это не наносит ущерба интересам безопасности.
Еще в среду исходный код экзаменационной инфосистемы был открытым. Однако к четвергу Министерство образования и науки скрыло этот код.
«Избыточная нагрузка на систему может помешать проведению следственных действий», – объяснили в министерстве ERR.