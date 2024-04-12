Министерство образования скрыло исходный код экзаменационной инфосистемы EIS

Обычно исходные коды государственного программного обеспечения открыты, если это не наносит ущерба интересам безопасности.

Еще в среду исходный код экзаменационной инфосистемы был открытым. Однако к четвергу Министерство образования и науки скрыло этот код.

«Избыточная нагрузка на систему может помешать проведению следственных действий», – объяснили в министерстве ERR.