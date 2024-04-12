СНОВА МОРОЗЫ ⟩ Синоптик: на следующей неделе местами возможен снег

Кийтсак пишет в посте в социальных сетях, что из системы низкого давления, формирующейся над Северной Европой, в ближайшее время будут развиваться небольшие субциклоны. «Холодный воздух будет распространяться из окрестностей Северного Ледовитого океана через Скандинавию и Финляндию на юг. Погода у нас станет холоднее», - прогнозирует он.