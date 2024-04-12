В Северной Европе формируется обширная зона низкого давления, что сделает погоду у нас холоднее, следовательно, на следующей неделе ожидаются ночные морозы и местами снегопады, прогнозирует синоптик Кайро Кийтсак.
СНОВА МОРОЗЫ ⟩ Синоптик: на следующей неделе местами возможен снег
Кийтсак пишет в посте в социальных сетях, что из системы низкого давления, формирующейся над Северной Европой, в ближайшее время будут развиваться небольшие субциклоны. «Холодный воздух будет распространяться из окрестностей Северного Ледовитого океана через Скандинавию и Финляндию на юг. Погода у нас станет холоднее», - прогнозирует он.
По его прогнозу, в первой половине новой недели в Эстонии преимущественно будет идти дождь, местами мокрый снег.
«Во второй половине недели воздух станет еще холоднее, и местами возможен снегопад. Возвращаются ночные морозы (-1..-3 °C, во второй половине недели возможно до -5 °C). На дорогах увеличится вероятность гололеда. Текущий долгосрочный тренд показывает, что к концу месяца температурный график снова начнет подниматься», - отмечает Кийтсак.