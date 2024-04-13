Кристалина Георгиева осталась главой Международного валютного фонда

Второй срок Георгиевой на посту главы МВФ будет отсчитываться с 1 октября и составит пять лет. Ее кандидатура была единственной в ходе голосования, решение о ее переизбрании было консенсусным.

«Принимая это решение, cовет высоко оценил сильное и гибкое руководство г-жи Георгиевой в течение ее срока полномочий, сумев справиться с рядом крупных глобальных потрясений. Она возглавила беспрецедентную реакцию МВФ на эти потрясения, включая одобрение нового финансирования на сумму более 360 миллиардов долларов США с начала пандемии для 97 стран, облегчение обслуживания долга беднейших и наиболее уязвимых членов фонда», - сообщили координаторы исполнительного совета МВФ.

Кристалина Георгиева занимает должность управляющего директора МВФ с 1 октября 2019 года. Директор-распорядитель является главой оперативного персонала МВФ и председателем Исполнительного совета. Ему помогают четыре заместителя в надзоре за деятельностью фонда, который обслуживает его членов, насчитывающих около 3100 сотрудников.

Ранее, с января 2017 года, Георгиева занимала должность главного исполнительного директора Всемирного банка.

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Делегация МВФ до 15 апреля находится с визитом в Эстонии. Представители крупнейшей финансовой организации в мире со штаб-квартирой в США приезжают раз в год, чтобы понять, в каком состоянии находится экономика Эстонии и как выглядит политика государства по работе с частным бизнесом.