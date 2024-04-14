Евгений Осиновский. Фото: Mihkel Maripuu

Вице-мэр Таллинна в области городского планирования Мадле Липпус с ноября 2021 года является вице-мэром Таллинна по вопросам городского планирования, последние три недели исполняла обязанности мэра Таллинна. Она была одним из лидеров общества Uue Maailma Selts, одним из основателей инициативы Elav Tänav и ее исполнительным руководителем. Липпус является руководителем Таллиннской региональной организации SDE. Имеет степень бакалавра в области сохранения и реставрации наследия и степень магистра в области городского планирования.

Мадле Липпус. Фото: Tairo Lutter

Вице-мэр в сфере спорта, культуры и правопорядка Каарель Оя с ноября 2021 года - вице-мэр Таллинна в сфере культуры. В прошлом он был стратегом и креативным менеджером бизнес-консалтинговой компании, исполнительным директором издательства образовательных материалов Maurus и гендиректором Telliskivi Loomelinnak, Vaba Lava и Teater NO99. Оя имеет степень бакалавра журналистики и связей с общественностью, а также степень бакалавра экономики. Каарел Оя женат, имеет троих детей.

Каарель Оя Фото: Mihkel Maripuu

Избранный вице-мэром по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере ранее работал городским стратегом, был главным редактором журнала Ehitus teekaart 2040 и советником по зеленой революции в Таллиннском техническом университете. Он стал соучредителем базирующейся в Стокгольме консалтинговой фирмы по вопросам управления, которая помогла городам Скандинавии, Нидерландов, Швейцарии и других стран привлечь международную рабочую силу и инвестиции. В 2023 году он был избран членом Рийгикогу.

Пяртель-Пеэтер Пере. Фото: Tairo Lutter