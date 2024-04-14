Сегодня утром Таллиннское горсобрание собралось, чтобы подписать коалиционное соглашение нового союза и избрать мэра.
Кульминация длившихся несколько недель переговоров должна была наступить сегодня, когда таллиннские региональные руководители Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200» собрались для подписания коалиционного соглашения.
После подписания началось внеочередное заседание Таллиннского горсобрания, повестка дня которого – избрание мэра и утверждение в должности членов горуправы.
Во время первого голосования за кандидата в мэры Евгения Осиновского проголосовали 38 человек. В урне оказалось еще два недействительных бюллетеня, а это означало, что Осиновский не был избран. После этого было решено провести новый тур голосования для избрания мэра.
Во втором туре Осиновский набрал 39 голосов, то есть вновь он не был избран мэром.
В третьем туре голосования 41 голосом Евгения Осиновского выбрали мэром Таллинна.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт решил после объявления результатов подать протест. По словам Кыварта, у фракции Центристской партии есть свидетель того, что во время голосования была нарушена процедура голосования, поскольку один из депутатов сфотографировал бюллетень.
Горсобрание протест Кылварта не поддержало.
Мэр и вице-мэры
Новый мэр Евгений Осиновский был членом четырех составов Рийгикогу и работал министром образования и науки, а также министром здоровья и труда. Он был председателем Таллиннского горсобрания и председателем фракции Социал-демократической партии (SDE ). Осиновский является вице-председателем SDE, он был председателем партии. Имеет степень бакалавра философии и степень магистра философии и политологии. Женат, в семье двое детей.
Вице-мэр Таллинна в области городского планирования Мадле Липпус с ноября 2021 года является вице-мэром Таллинна по вопросам городского планирования, последние три недели исполняла обязанности мэра Таллинна. Она была одним из лидеров общества Uue Maailma Selts, одним из основателей инициативы Elav Tänav и ее исполнительным руководителем. Липпус является руководителем Таллиннской региональной организации SDE. Имеет степень бакалавра в области сохранения и реставрации наследия и степень магистра в области городского планирования.
Вице-мэр в сфере спорта, культуры и правопорядка Каарель Оя с ноября 2021 года - вице-мэр Таллинна в сфере культуры. В прошлом он был стратегом и креативным менеджером бизнес-консалтинговой компании, исполнительным директором издательства образовательных материалов Maurus и гендиректором Telliskivi Loomelinnak, Vaba Lava и Teater NO99. Оя имеет степень бакалавра журналистики и связей с общественностью, а также степень бакалавра экономики. Каарел Оя женат, имеет троих детей.
Избранный вице-мэром по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере ранее работал городским стратегом, был главным редактором журнала Ehitus teekaart 2040 и советником по зеленой революции в Таллиннском техническом университете. Он стал соучредителем базирующейся в Стокгольме консалтинговой фирмы по вопросам управления, которая помогла городам Скандинавии, Нидерландов, Швейцарии и других стран привлечь международную рабочую силу и инвестиции. В 2023 году он был избран членом Рийгикогу.
Избранный вице-мэром по вопросам городского имущества Вильяр Яаму был вице-председателем Таллиннского горсобрания. В 1996–2004 годах был в AS Tallink Grupp директором по маркетингу и членом правления. В 2006-2007 годах был председателем правления Фонда развития предпринимательства. Яаму - офицер военно-морского запаса и входит в правление Эстонского союза фехтования. В 2003 году защитил докторскую степень по экономике в Таллиннском техническом университете с диссертацией по разрешению кризисов и стратегическому управлению.
Избранный вице-мэром по транспорту Кристьян Ярван является бывшим министром предпринимательства и информационных технологий. Он предприниматель и основатель нескольких стартапов. Ярван окончил юридический факультет и экономический факультет Тартуского университета.
Избранный вице-мэром по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Карл Сандер Казе является председателем фракции «Отечество» Таллиннского горсобрания и пресс-секретарем «Отечества». Казе окончил Таллиннский университет со степенью бакалавра истории.
Избранная вице-мэром по вопросам бизнеса Маргот Роозе работала менеджером среднего звена в американской образовательной группе Laureate и советником по сотрудничеству в области зеленой экономики голландского государства в странах Балтии и Финляндии. Она является экспертом по экономике замкнутого цикла и советником компаний, занимающихся экологически чистыми технологиями. Роозе была членом правления «Ээсти 200». Имеет степень магистра экономики Ливерпульского университета.
Избранный вице-мэром по образованию Алексей Яшин получил степень бакалавра политологии в Тартуском университете, участвовал в программе Noored Kooli для лидеров образования и одновременно работал преподавателем погружения в Ида-Вирумаа. Позже работал экспертом по образованию и руководителем проекта украинской гуманитарной помощи в общественной организации MTÜ Mondo. Яшин изучал менеджмент образования в магистратуре Таллиннского университета. Он член Кайтселийта Таллиннской дружины.
Распределение должностей
Мэр Таллинна
- Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия)
Вице-мэры Таллинна
- Вильяр Яаму (Партия реформ)
- Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ)
- Кристьян Ярван («Отечество»)
- Карл-Сандер Казе («Отечество»)
- Алексей Яшин («Ээсти 200»)
- Маргот Роозе («Ээсти 200»)
- Каарель Оя (Социал-демократическая партия)
- Мадле Липпус (Социал-демократическая партия)
Руководитель горсобрания
- Сандер Андла (Партия реформ)