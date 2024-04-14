Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна решительно осудил серию атак Ирана на Израиль в воскресенье вечером с использованием как дронов, так и ракет. МИД Эстонии рекомендует избегать поездок в Израиль без крайней необходимости.
«Я решительно осуждаю нападение Ирана на Израиль, угрожающее хрупкой безопасности всего региона, - цитирует МИД слова министра Цахкна. - Я призываю воздерживаться от эскалации и работать над снижением напряженности на Ближнем Востоке. Я нахожусь в постоянном контакте с послом Эстонии в Тель-Авиве и внимательно слежу за развитием событий в регионе».
Цахкна добавил, что поддерживает право Израиля на самооборону в рамках норм международного гуманитарного права.
МИД просит находящихся в Израиле граждан Эстонии быть бдительными и следовать указаниям местных властей. Аэропорты открыты, но есть сбои в расписании вылетающих из Израиля коммерческих рейсов.
Министерство иностранных дел просит всех находящихся в Израиле граждан Эстонии по возможности проинформировать о себе и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание на сайте МИД или по электронной почте konsul@mfa.ee. При необходимости консульская помощь доступна по круглосуточному телефону экстренной помощи +372 5301 9999.