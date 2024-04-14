«Я решительно осуждаю нападение Ирана на Израиль, угрожающее хрупкой безопасности всего региона, - цитирует МИД слова министра Цахкна. - Я призываю воздерживаться от эскалации и работать над снижением напряженности на Ближнем Востоке. Я нахожусь в постоянном контакте с послом Эстонии в Тель-Авиве и внимательно слежу за развитием событий в регионе».

Цахкна добавил, что поддерживает право Израиля на самооборону в рамках норм международного гуманитарного права.

МИД просит находящихся в Израиле граждан Эстонии быть бдительными и следовать указаниям местных властей. Аэропорты открыты, но есть сбои в расписании вылетающих из Израиля коммерческих рейсов.

Министерство иностранных дел просит всех находящихся в Израиле граждан Эстонии по возможности проинформировать о себе и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание на сайте МИД или по электронной почте konsul@mfa.ee. При необходимости консульская помощь доступна по круглосуточному телефону экстренной помощи +372 5301 9999.

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