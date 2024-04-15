В субботу, 13 апреля, поздно вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в столичном районе Ласнамяэ на Петербури-теэ. Людей в здании не было. Спасательный департамент отреагировал на вызов усиленным составом.
В Ласнамяэ пожар уничтожил приют для животных: погибли девять кошек
Пресс-служба Спасательного департамента сообщила, что загорелась построенная в промышленном здании сауна, в которой хранилась одежда.
К сожалению, позже в здании были найдены девять мертвых кошек. Как оказалось, в здании действовал приют для животных. Пожар был потушен ближе к часу ночи.
Точная причина пожара будет установлена в ходе следствия.