Пн, 15.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Ласнамяэ пожар уничтожил приют для животных: погибли девять кошек

rus.postimees.ee
Copy
Спасатель. Фото иллюстративное.
Спасатель. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В субботу, 13 апреля, поздно вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в столичном районе Ласнамяэ на Петербури-теэ. Людей в здании не было. Спасательный департамент отреагировал на вызов усиленным составом.

Пресс-служба Спасательного департамента сообщила, что загорелась построенная в промышленном здании сауна, в которой хранилась одежда.

Читайте также

К сожалению, позже в здании были найдены девять мертвых кошек. Как оказалось, в здании действовал приют для животных. Пожар был потушен ближе к часу ночи.

Точная причина пожара будет установлена в ходе следствия.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх