Недавно мы рассказывали, как жителя Эстонии Алексея пыталась обмануть целая команда мошенников. По такой же схеме пробовали выманить деньги и у другого читателя Rus.Postimees. Весь разговор с мошенницей был записан.
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«Я выполняю свою работу»: житель Эстонии записал разговор с мошенницей
Мошенница, которая позвонила читателю Rus.Postimees, представилась сотрудницей оператора мобильной связи Мией и заявила, что срок действия СИМ-карты клиента подходит к концу. На уточняющий вопрос, представительницей какой именно фирмы Мия является, после непродолжительной паузы поступил ответ - Elisa.