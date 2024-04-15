МНЕНИЕ ⟩ Четыре мушкетера в эстонской политике – где они?

Наука вывела некоторые ясные истины о командной работе, соблюдение которых сделало бы политические партии гораздо успешнее в решении сложных общественных вопросов.

Ситуацию, когда Юрген Лиги отступил от таллиннского коалиционного соглашения в конце переговоров, можно назвать по-всякому, но точно нельзя говорить о хорошей командной работе с однопартийцами и партнерами. Его оправдание, что местное самоуправление не занимается вопросами государственного уровня, было надуманным, поскольку он жестко противопоставлял два уровня, вместо того чтобы искать в них точки соприкосновения и синергию. Он не был доброжелательным в своем решении, поскольку его действия ослабили коалиционное соглашение, и он не был честен, поскольку провел красную линию только на финишной прямой переговоров, а затем изменил свое мнение, разрешив в итоге голосовать за коалиционное соглашение.

Это типичный пример отсутствия командной работы среди политиков, когда один солирует, очерняет и искажает, а другие в партии пассивно наблюдают за этим и избегают содержательного обсуждения ради принятия лучшего решения.

Доверие, обмен информацией, видение и взаимопомощь

Командная работа была предметом многочисленных исследований, и в результате было выявлено, что она инициируется взаимным доверием участников, а становится успешной она благодаря открытому обмену информацией между участниками, общему видению лучшего будущего и сотрудничеству.

Отличным примером успешной командной работы являются четыре мушкетера Александра Дюма, а примером неудачи - тройка кардиналов.