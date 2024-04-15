МНЕНИЕ ⟩ Четыре мушкетера в эстонской политике – где они?

Наука вывела некоторые ясные истины о командной работе, соблюдение которых сделало бы политические партии гораздо успешнее в решении сложных общественных вопросов.
Ситуацию, когда Юрген Лиги отступил от таллиннского коалиционного соглашения в конце переговоров, можно назвать по-всякому, но точно нельзя говорить о хорошей командной работе с однопартийцами и партнерами. Его оправдание, что местное самоуправление не занимается вопросами государственного уровня, было надуманным, поскольку он жестко противопоставлял два уровня, вместо того чтобы искать в них точки соприкосновения и синергию. Он не был доброжелательным в своем решении, поскольку его действия ослабили коалиционное соглашение, и он не был честен, поскольку провел красную линию только на финишной прямой переговоров, а затем изменил свое мнение, разрешив в итоге голосовать за коалиционное соглашение.
Это типичный пример отсутствия командной работы среди политиков, когда один солирует, очерняет и искажает, а другие в партии пассивно наблюдают за этим и избегают содержательного обсуждения ради принятия лучшего решения.
Доверие, обмен информацией, видение и взаимопомощь
Командная работа была предметом многочисленных исследований, и в результате было выявлено, что она инициируется взаимным доверием участников, а становится успешной она благодаря открытому обмену информацией между участниками, общему видению лучшего будущего и сотрудничеству.
Отличным примером успешной командной работы являются четыре мушкетера Александра Дюма, а примером неудачи - тройка кардиналов.
Мушкетеры Атос, Арамис, Портос и д'Артаньян доверяли друг другу, потому что могли быть уверены в том, что каждый из них компетентен в своей роли, доброжелателен и честен. В отличие от этого, кардинал Ришелье, миледи Винтер и граф Рошфор не доверяли друг другу, поскольку они не были настолько способны, уступая в хитроумии Атосу и д'Артаньяну, и были злонамеренными и нечестными как по отношению к другим, так и между собой.