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МНЕНИЕ ⟩ Четыре мушкетера в эстонской политике – где они?

, консультанта по управлению, профессиональные консультации (Партия правых)
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«На самом деле, в политике нет оправдания отсутствию хорошей командной работы».
«На самом деле, в политике нет оправдания отсутствию хорошей командной работы». Фото: Mihkel Maripuu
  • Образцовым примером успешной команды являются мушкетеры Дюма
  • Хорошая командная работа чаще всего угасает из-за потери доверия
  • Мушкетеры могли бы добиться успеха в политике, потому что умеют справляться со сложностями

По мнению консультанта по управлению Майта Раава, поведение Юргена Лиги и Партии реформ в отношении избирательного права российских граждан было бы совершенно иным и прогрессивным, если бы они придерживались сути командной работы, то есть вели себя как четыре мушкетера.

Наука вывела некоторые ясные истины о командной работе, соблюдение которых сделало бы политические партии гораздо успешнее в решении сложных общественных вопросов.

Ситуацию, когда Юрген Лиги отступил от таллиннского коалиционного соглашения в конце переговоров, можно назвать по-всякому, но точно нельзя говорить о хорошей командной работе с однопартийцами и партнерами. Его оправдание, что местное самоуправление не занимается вопросами государственного уровня, было надуманным, поскольку он жестко противопоставлял два уровня, вместо того чтобы искать в них точки соприкосновения и синергию. Он не был доброжелательным в своем решении, поскольку его действия ослабили коалиционное соглашение, и он не был честен, поскольку провел красную линию только на финишной прямой переговоров, а затем изменил свое мнение, разрешив в итоге голосовать за коалиционное соглашение.

Это типичный пример отсутствия командной работы среди политиков, когда один солирует, очерняет и искажает, а другие в партии пассивно наблюдают за этим и избегают содержательного обсуждения ради принятия лучшего решения.

Доверие, обмен информацией, видение и взаимопомощь

Командная работа была предметом многочисленных исследований, и в результате было выявлено, что она инициируется взаимным доверием участников, а становится успешной она благодаря открытому обмену информацией между участниками, общему видению лучшего будущего и сотрудничеству.

Отличным примером успешной командной работы являются четыре мушкетера Александра Дюма, а примером неудачи - тройка кардиналов.

Мушкетеры Атос, Арамис, Портос и д'Артаньян доверяли друг другу, потому что могли быть уверены в том, что каждый из них компетентен в своей роли, доброжелателен и честен. В отличие от этого, кардинал Ришелье, миледи Винтер и граф Рошфор не доверяли друг другу, поскольку они не были настолько способны, уступая в хитроумии Атосу и д'Артаньяну, и были злонамеренными и нечестными как по отношению к другим, так и между собой.

Когда мушкетеры открыто делились друг с другом своими мыслями и все посвящали себя служению королю, члены кардинальской тройки вели тайные сговоры и свои корыстные цели - кто-то жаждал власти, а кто-то жаждал мести. Если мушкетеры всегда могли полагаться друг на друга («Один за всех и все за одного!»), то члены кардинальской тройки не были уверены друг в друге, поскольку соперничали между собой. Поскольку мушкетеры были хорошими командными игроками, они обычно побеждали кардинальскую тройку.

Из солирования Юргена Лиги следует, что в Партии реформ отсутствуют доверие, открытый обмен информацией и общее понимание в вопросе о праве голоса российских граждан, не говоря уже о взаимной помощи в анализе вопроса и поиске лучшего решения.

Если бы в политике было невозможно добиться хорошей командной работы, можно было бы считать поведение Партии реформ оправданным. Но действительно ли это невозможно? На самом деле это вполне реально.

Компетентность, доброжелательность и честность

Когда люди собираются в команду, они изначально доверяют друг другу. Однако, поскольку вопросы, требующие решения, обычно сложны, первоначальный энтузиазм вскоре сменяется разочарованием, и участники начинают обвинять друг друга в некомпетентности, что ведет к снижению взаимного доверия. К сожалению, большинство команд не способно восстановить доверие, как подтверждают исследования, поэтому команды остаются в состоянии постоянного недовольства или распадаются. Это верно как для компаний, так и для государственных учреждений и политики.

Это можно избежать, если участники будут достаточно компетентны, доброжелательны и честны. Ведь эти три качества позволяют каждому быть успешным в своей роли и вместе как команда. Именно такими были четыре мушкетера, что и сделало их успешной командой.

Следовательно, взаимное доверие основывается на способности решать вопросы, и в этом заключается секрет успешной командной работы. Поскольку ощущение, что это вам по силам, является самым мощным внутренним мотиватором, тем сильнее желание участников сотрудничать при решении сложных вопросов. А когда каждый способен, то всей команде довольно легко быть также доброжелательным и честным.

И наоборот, если компетентность недостаточна и вам нужно достичь желаемого результата, у вас, к сожалению, не остается другого выбора, как действовать грубой силой, вредя другим и поступая нечестно. Так что основной причиной плохого поведения является недостаточная компетентность - неспособность добиться результата добрыми способами.

Практическое предложение для Партии реформ - взять паузу и открыто и компетентно обсудить вопрос о праве голоса российских граждан. При необходимости привлечь экспертов, которые помогут совместно тщательно проанализировать этот очень сложный вопрос и найти лучшее решение. Только в таком случае возможно достичь доброжелательного и честного решения, и тогда не потребуется делать резкие развороты.

Мушкетеры в политике

Первый урок, который можно извлечь из этого случая с точки зрения командной работы, заключается в том, что на самом деле нет никакого оправдания отсутствию хорошей командной работы в политике. Точно так же нет оправдания и утверждению, что политика грязна и что цель оправдывает средства.

Это значит, что у избирателей нет никаких причин мириться с политикой кардиналов. Ничто не может помешать компетентным, доброжелательным и честным людям объединяться, общаться открыто и создавать убедительное и привлекательное общее видение успешной Эстонии, помогая друг другу в достижении этой цели. Если это делается доступными шагами и привлекаются компетентные люди, то достаточно просто сохранить доброжелательность и честность, какими бы сложными ни были решаемые вопросы. Те же, кто не хочет идти в политику, могут отдать свой голос тому, кто хорошо работает в команде.

P.S.! Поскольку известно, что люди обычно отвечают добром на добро, доброжелательное поведение обычно является лучшим выбором. Та партия, которая решит вопрос о праве голоса российских граждан так, что решение будет выгодным для эстонцев и уважать лояльных к Эстонии российских граждан, вероятно, получит поддержку и голоса избирателей, объединяя всех, кто мыслит в духе эстонской национальной идеи. Мушкетеры, без сомнения, справились бы с этой задачей.

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