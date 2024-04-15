Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении таксиста в Йыхви, а также об ограблении мужчины на площади Виру в Кесклинне. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в производственном здании в волости Сауэ и о спасении кошки в Нарве.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение таксиста, ограбление в Кесклинне, спасение кошки
Насилие
12 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Юмера в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 53-летняя женщина ударила топором своего 66-летнего сожителя. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
12 апреля неизвестная женщина избила 37-летнего мужчину в квартире на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ и отобрала у него удостоверение личности.
13 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Я. Каппели в Кесклинне 55-летний мужчина, предположительно в алкогольном и наркотическом опьянении, напал на нескольких человек и угрожал взорвать себя вместе с проживающей в квартире сожительницей и ребенком. Полиция задержала мужчину.
13 апреля поступило сообщение, что в квартире на улице Вольта в Пыхья-Таллинне произошел конфликт, в ходе которого 41-летний мужчина нанес телесные повреждения своей 44-летней сожительнице. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
13 апреля поступило сообщение, что 35-летний и 30-летний мужчины избили 24-летнего на бульваре Кольде в Пыхья-Таллинне.
14 апреля поступило сообщение, что мужчина избил своего 34-летнего брата в доме в деревне Мяннику в Саку. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
В ночь на 13 апреля в полицию поступило сообщение, что 27-летний житель волости Тарту напал с ножом на 28-летнего мужчину. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
14 апреля в полицию поступило сообщение, что 62-летний мужчина ударил другого ломом на улице Ляэнерингтеэ в Тарту.
14 апреля в полицию поступило сообщение, что 48-летний мужчина избил таксиста на улице Ваарика в Йыхви. Полиция задержала нападавшего.
14 апреля полиция получила вызов на улицу Солдина в Нарве, где неизвестные напали на двух мужчин. Медики доставили одного из них в больницу.
14 апреля в полицию поступило сообщение, что в одном из жилых домов на проспекте Кангеласте в Нарве мужчина угрожал и напал на свою сожительницу. Нападавший ушел до прибытия полиции.
13 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице В. Герасимова в Нарве 48-летний мужчина избил 36-летнего, нанеся ему телесные повреждения. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
13 апреля в полицию поступило сообщение, что на улице Айя в Кохтла-Ярве между пьяными знакомыми произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили 38-летнего. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшие были задержаны полицией.
12 апреля в полицию поступило сообщение, что на Нарвском шоссе в Нарва-Йыэсуу 31-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою жену. Сотрудники полиции задержали нападавшего в качестве подозреваемого.
14 апреля в полицию поступило сообщение, что агрессивный 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на дежурного работника скорой помощи в ресторане на улице Кунинга в Пярну, неоднократно бросая в него медицинское оборудование. Нападавшего доставили в вытрезвитель.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
13 апреля поступило сообщение, что в бар на улице Мююривахе в Кесклинне проникли и похитили товары и деньги. Подозреваемый был задержан полицией.
13 апреля поступило сообщение, что мужчина и женщина украли одежду и обувь из магазина на улице Каубамая в Кесклинне. Ущерб составил около 670 евро. Полиция арестовала одного из подозреваемых.
14 апреля поступило сообщение, что пьяный 38-летний мужчина украл самокат из магазина на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ. Полиция задержала мужчину.
14 апреля поступило сообщение о краже мобильного телефона из общепита на улице Виру в Кесклинне. Ущерб расследуется.
10 апреля в полицию поступило сообщение, что с лестничной площадки дома на улице Вакзали в Тарту был украден непристегнутый велосипед Scott Sub Cross 50. Ущерб составил 450 евро.
11 апреля в полицию поступило сообщение о краже электровелосипеда Madison Atlantis, пристегнутого перед домом на улице Пикк в Тарту. Ущерб составил 2400 евро.
12 апреля в полицию поступило сообщение, что из деревни Вайвара в Нарва-Йыэсуу был угнан трактор с прицепом. Ущерб от угона составил 900 евро.
12 апреля в полицию поступило сообщение, что в ночь на 12 апреля из жилого дома в поселке Сауга волости Тори был украден непристегнутый мужской велосипед с детским сиденьем. Ущерб составил 375 евро.
12 апреля в полицию поступило сообщение, что вечером 9 апреля между 18:30 и 23 часами из запертого подвала жилого дома на улице Китсе в Пярну был украден самокат City Max. Ущерб составил 500 евро.
Ограбление
14 апреля на площади Виру в Кесклинне неизвестный нанес телесные повреждения 50-летнему мужчине и украл из его кармана мобильный телефон и дверную карточку отеля. Точные обстоятельства дела выясняются.
Безопасность на границе
12 апреля гражданке Республики Беларусь 1981 года рождения было выдано предписание покинуть Шенгенскую зону. Кроме того, она была оштрафована на 200 евро за незаконное пребывание в стране в течение 25 дней.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шестерых граждан Молдовы, трех граждан России и одного гражданина Узбекистана.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Молдовы, одного гражданина России и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
13 апреля на пограничный пункт Лухамаа прибыл автомобиль Opel с итальянскими номерами с прицепом, которым управлял гражданин Украины, направлявшийся из Эстонии. Автомобиль и прицеп были подвергнуты дополнительной проверке, в ходе которой были обнаружены предметы, похожие на оружие. Поскольку эти предметы были запрещены к вывозу с территории Европейского союза, их конфисковали и отправили на экспертизу. Водителю и пассажиру было разрешено продолжить свой путь в Россию.
Пожары
12 апреля в 16:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ярвекюла в волости Раэ рядом с Тоомпихлака-теэ горит сухая трава. Заявитель увидел, что прохожие уже начали тушить пожар. Также было замечено, что от пожара бежит ребенок. Когда пожарные Ассаку прибыли на место, пожар уже был полностью потушен. Выяснилось, что ребенок играл со спичками, и огонь перекинулся на окружающую траву. Площадь пожара в итоге составила 50 квадратных метров.
12 апреля в 20:03 спасатели отправились в деревню Элламаа волости Сауэ на Тера-теэ, где было замечено возгорание в производственном здании площадью около 1000 квадратных метров. На вызов отреагировали большими силами: выехали команды пяти различных профессиональных и двух добровольческих спасательных команд. К счастью, первыми прибывшие на место спасатели Ристи заметили, что пожар был небольшим и быстро взят под контроль. Большинство прибывших на место спасателей было отозвано. Горел древесный материал в сушильной камере размером 3x6 метров, который спасатели смогли вытащить с помощью местной техники и потушить. Пожар был локализован к 20:21 и ликвидирован к 21:15. Никто не пострадал, и вероятно, что причиной пожара стала неисправность в электровентиляторе.
13 апреля в 17:53 дети позвонили в Центр тревоги и сообщили о пожаре сухой травы на Пуру-теэ в районе Ахтме в Кохтла-Ярве. Детей попросили держаться подальше от пожара. Спасатели потушили горевшую на площади 150 квадратных метров сухую траву.
13 апреля в 12:43 поступило сообщение о ландшафтном пожаре в деревне Перьятси в Нарва-Йыэсуу. Спасатели потушили горевшую сухую траву на общей площади примерно 7500 квадратных метров в двух местах.
Прочее
13 апреля в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение об утечке газа в многоквартирном доме на Ю. Сютисте-теэ в Мустамяэ. Информатором оказался житель, который почувствовал запах газа в своей квартире и услышал его шипение. Звонившему было предложено немедленно покинуть здание. Спасатели Нымме, направляясь на место происшествия, надели химическую защитную экипировку, и их измерительные приборы обнаружили высокую концентрацию метана уже в подъезде. Спасатели закрыли краны газопровода как в подъезде, так и в квартире заявителя. После открытия окон уровень метана начал снижаться. Утечка была обнаружена на газовом кране в квартире заявителя. Были проверены другие подъезды многоквартирного дома, где газ не был обнаружен. Никто не пострадал, и с ситуацией продолжила заниматься аварийная бригада газовой компании.
13 апреля в 9:16 спасатели прибыли на улицу Креэнхольми в Нарве, где помогли спасти кошку, упавшего между железнодорожным виадуком и мостом.