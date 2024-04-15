СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение таксиста, ограбление в Кесклинне, спасение кошки

12 апреля в 20:03 спасатели отправились в деревню Элламаа волости Сауэ на Тера-теэ, где было замечено возгорание в производственном здании площадью около 1000 квадратных метров. На вызов отреагировали большими силами: выехали команды пяти различных профессиональных и двух добровольческих спасательных команд. К счастью, первыми прибывшие на место спасатели Ристи заметили, что пожар был небольшим и быстро взят под контроль. Большинство прибывших на место спасателей было отозвано. Горел древесный материал в сушильной камере размером 3x6 метров, который спасатели смогли вытащить с помощью местной техники и потушить. Пожар был локализован к 20:21 и ликвидирован к 21:15. Никто не пострадал, и вероятно, что причиной пожара стала неисправность в электровентиляторе.

Прочее

13 апреля в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение об утечке газа в многоквартирном доме на Ю. Сютисте-теэ в Мустамяэ. Информатором оказался житель, который почувствовал запах газа в своей квартире и услышал его шипение. Звонившему было предложено немедленно покинуть здание. Спасатели Нымме, направляясь на место происшествия, надели химическую защитную экипировку, и их измерительные приборы обнаружили высокую концентрацию метана уже в подъезде. Спасатели закрыли краны газопровода как в подъезде, так и в квартире заявителя. После открытия окон уровень метана начал снижаться. Утечка была обнаружена на газовом кране в квартире заявителя. Были проверены другие подъезды многоквартирного дома, где газ не был обнаружен. Никто не пострадал, и с ситуацией продолжила заниматься аварийная бригада газовой компании.