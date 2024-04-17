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Мэр Осиновский ответил, когда власти Таллинна расторгнут договоры об аренде с церковью МП

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Когда новые власти Таллинна расторгнут договоры об аренде с церковью МП? В городских СМИ потеряют работу все 40 сотрудников? Как избежать хаоса в управлении городом при минимальном перевесе голосов? 

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире новый мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский

Смотрите интервью в повторе!

  • Коалиция с трудом назначила нового мэра. Что дальше? 
  • Как в будущем избежать хаоса при принятии решений?
  • Реально ли укрепить большинство?
  • Правящему квартету понадобилось восемь постов вице-мэров вместо прежних семи. Это ли экономия? 
  • К концу мая 40 сотрудников городских СМИ окажутся на улице. На что потратят сэкономленные 10 млн евро?
  • Когда новые власти Таллинна расторгнут договоры об аренде с церковью МП?
  • Слияние больниц экономии не принесет: а в чем польза?
  • Горбюджет уйдет в минус на десятки миллионов из-за новых обещаний. Просчитаны ли риски взятия кредитов?
  • Где взять 25 млн евро дополнительно на уборку снега?
  • Ограничится ли дело кадровыми зачистками в советах городских структур? 
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