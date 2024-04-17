Магазинные воры стали более «трудолюбивыми», жадными и хитрыми, пишет Tartu Postimees, рассказывая о серии краж товаров в Тарту для их дальнейшей перепродажи. Оказывается, организованная преступность такого рода фиксируется по всей Эстонии.
По всей Эстонии действуют группы профессиональных магазинных воров: орудие некоторых из них – пакеты из фольги
Как рассказали изданию сотрудники охранной фирмы Viking Security, совместно с полицией они выследили группу злоумышленников, которые, хоть и не всегда воровали вместе, но действовали заодно.
Это были пять мужчин в возрасте от 30 до 50 лет и одна женщина, воровать они предпочитали товары высокой ценовой категории. Они действовали в основном в магазинах Карлова, Ропка и Аннелинна. Подвел их одинаковый почерк.
А точнее, пакеты из фольги, которые все они брали с собой «на дело». Как пояснил менеджер по круглосуточной безопасности Viking Security Юхан Айя, с помощью фольги воры пытались обмануть электронные охранно-пропускные устройства.
В ход шли и другие хитрости для того, чтобы не попасться. «В одном случае пытались применить довольно сложную схему, где товар передавали в магазине между членами группы, а затем пытались убежать на разных машинах и в разных направлениях, - привел пример Айя. - Но, благодаря сотрудничеству сотрудников охраны и полиции, их задержали как в магазине, так и на улице».
Одного из участников этой компании охранники поймали с помощью магазинной камеры наблюдения. В видеозаписи было видно, как человек переставлял товары с одной полки на другую, готовя кражу.
Да, теперь в Тарту стало на шесть воров меньше, но вряд ли тут есть повод для радости, потому что сегодня профессиональных воров и в Тарту, и по всей Эстонии стало больше, чем несколько лет назад, отметил Айя.
Председатель правления Тартуского потребительского кооператива Тармо Пунгер и руководитель отдела расследований Южной префектуры Тимо Рейнтал с ним согласны. «Стало заметно, что больше крадется товаров с целью их дальнейшей продажи, и эта деятельность организована. Крадутся большие объемы одних и тех же товаров», - констатирует Пунгер.
Алкогольные бутылки крадутся с тем же намерением, добавил Тимо Рейнтал. В этой связи в магазины должны уделять больше внимания предупреждению краж, считает он.
Viking Security для этих целей разрабатывает методическую программу для обучения сотрудников, занимающихся видеонаблюдением, чтобы они умели лучше выявлять и предотвращать попытки краж. «Для этого мы привлекли несколько экспертов: опытных сотрудников охраны, успешно противодействующих кражам, педагогов для взрослых и даже клинического психолога,» - рассказал Юхан Айя.
Также охранная фирма проводит тесты с различными системами видеоаналитики, основанными на искусственном интеллекте, которые помогают быстрее обнаруживать подозрительную деятельность и более эффективно ее отслеживать.