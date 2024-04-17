По всей Эстонии действуют группы профессиональных магазинных воров: орудие некоторых из них – пакеты из фольги

Как рассказали изданию сотрудники охранной фирмы Viking Security, совместно с полицией они выследили группу злоумышленников, которые, хоть и не всегда воровали вместе, но действовали заодно.

Это были пять мужчин в возрасте от 30 до 50 лет и одна женщина, воровать они предпочитали товары высокой ценовой категории. Они действовали в основном в магазинах Карлова, Ропка и Аннелинна. Подвел их одинаковый почерк.

А точнее, пакеты из фольги, которые все они брали с собой «на дело». Как пояснил менеджер по круглосуточной безопасности Viking Security Юхан Айя, с помощью фольги воры пытались обмануть электронные охранно-пропускные устройства.

Пакет из фольги, который изъяли у воров сотрудники службы безопасности. Фото: Viking Security

В ход шли и другие хитрости для того, чтобы не попасться. «В одном случае пытались применить довольно сложную схему, где товар передавали в магазине между членами группы, а затем пытались убежать на разных машинах и в разных направлениях, - привел пример Айя. - Но, благодаря сотрудничеству сотрудников охраны и полиции, их задержали как в магазине, так и на улице».

Одного из участников этой компании охранники поймали с помощью магазинной камеры наблюдения. В видеозаписи было видно, как человек переставлял товары с одной полки на другую, готовя кражу.