В отпуск на школьных каникулах? Узнайте, что изменилось в правилах Таллиннского аэропорта

По-прежнему необходимо соблюдать и другие ранее установленные правила.

Заранее ознакомьтесь с правилами

На сайте аэропорта, а также на домашних страницах авиакомпаний приведены правила и предписания, соблюдение которых упростит полет и избавит от проблем. В правилах есть информация как о запрещенных предметах, так и о перевозке опасных веществ: вы узнаете, что можно, а что нельзя класть в багаж. Узнайте также, какие обязанности авиакомпания, согласно правилам, возлагает на пассажиров.

Как следует подготовьтесь к авиарейсу

Если при сборе чемодана вы не уверены, что можно, а что нельзя брать с собой на борт, позвоните в Таллиннский аэропорт по инфономеру для пассажиров 605 8888. Заранее получить информацию о запрещенных предметах можно и у работника службы безопасности, также в аэропорту есть витрина с наиболее распространенными запрещенными предметами.

Приезжайте в аэропорт вовремя или даже немного заранее

Во время каникул пассажиров в аэропорту больше, чем обычно, при этом в прошлом месяце Таллиннский аэропорт обслужил более 245 000 пассажиров, что является для марта рекордом за все время работы аэропорта. Так что несмотря на появление нового оборудования для прохождения предполетного досмотра лучше не приезжать в аэропорт в последнюю минуту. Приезжайте за два часа до вылета: тогда у вас будет достаточно времени даже в случае очередей или прочих непредвиденных ситуаций.