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Таллинн готовится к судам с церковью. Стартовал процесс разрыва договоров аренды с ЭПЦ МП

Иван Скрябин
, журналист
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Мэр Таллинна Евгений Осиновский рассказал, что готов судиться с ЭПЦ МП по вопросам разрыва договоров аренды на недвижимость.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский рассказал, что готов судиться с ЭПЦ МП по вопросам разрыва договоров аренды на недвижимость. Фото: Postimees / Scanpix Baltics

Мэр Таллинна Евгений Осиновский сообщил Rus.Postimees, что новые власти города готовы судиться с ЭПЦ МП в случае несогласия церкви с расторжением договоров аренды недвижимости. 18 апреля мэрия отправила священникам документы на прекращение аренды помещений канцелярии митрополита. При этом глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс смягчает позицию и отрицает планы признания церкви террористической организацией, а также планы изъятия недвижимости.

Новый мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский, уточняя свои же слова о грядущем расторжении с ЭПЦ МП договоров аренды городской недвижимости, рассказал, что процесс может застрять в судах.

«Город будет ждать результата [возможное прекращение деятельности в Эстонии структур, подчиненных РПЦ МП]. И если юридического лица, с которым заключены договоры аренды, больше не будет, то и договора больше нет. Скорее всего, будут суды. И судиться будут против государства. Процесс может затянуться. Насколько он может затянуться, я не знаю. Мы, со своей стороны, готовы найти альтернативное решение, чтобы церковь продолжила работу», - сказал Осиновский.

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