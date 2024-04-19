Таллинн готовится к судам с церковью. Стартовал процесс разрыва договоров аренды с ЭПЦ МП

«Город будет ждать результата [возможное прекращение деятельности в Эстонии структур, подчиненных РПЦ МП]. И если юридического лица, с которым заключены договоры аренды, больше не будет, то и договора больше нет. Скорее всего, будут суды. И судиться будут против государства. Процесс может затянуться. Насколько он может затянуться, я не знаю. Мы, со своей стороны, готовы найти альтернативное решение, чтобы церковь продолжила работу», - сказал Осиновский.