Мэр Таллинна Евгений Осиновский сообщил Rus.Postimees, что новые власти города готовы судиться с ЭПЦ МП в случае несогласия церкви с расторжением договоров аренды недвижимости. 18 апреля мэрия отправила священникам документы на прекращение аренды помещений канцелярии митрополита. При этом глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс смягчает позицию и отрицает планы признания церкви террористической организацией, а также планы изъятия недвижимости.
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Таллинн готовится к судам с церковью. Стартовал процесс разрыва договоров аренды с ЭПЦ МП
Новый мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский, уточняя свои же слова о грядущем расторжении с ЭПЦ МП договоров аренды городской недвижимости, рассказал, что процесс может застрять в судах.