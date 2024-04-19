Канцлер юстиции о выборах мэра Таллинна: был нарушен принцип тайны голосования

Комментируя выборы мэра Таллинна, Мадизе сказала, что, согласно Закону об организации работы местного самоуправления и основным положениям Таллинна, выборы мэра должны быть тайными.

Читайте также Эстония Центристская партия подозревает, что на выборах мэра Таллинна бюллетени были помечены

«Цель принципа тайного голосования - предоставить избирателям свободу выбора в соответствии с их совестью. Избиратели не должны быть прямо или косвенно поставлены в ситуацию, когда их свобода ограничена», - заявила канцлер.

По ее оценке, фотографировать свой бюллетень и показывать его другим, а также заполнять бюллетени по заранее оговоренному образцу или помечать их разными цветными карандашами - предосудительно.