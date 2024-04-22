С 15 по 21 апреля проходил ежегодный рейд, в ходе которого полиция замеряла скорость в разных местах Эстонии. В один из дней патрулировать улицы Таллинна вместе с сотрудниками правоохранительных органов отправился репортер Rus.Postimees, которому довелось и поговорить с нарушителями.
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РЕПОРТАЖ ⟩ «Картина удручающая»: как прошел общеэстонский дорожный рейд в Таллинне
Общеэстонский дорожный рейд проходил уже в восьмой раз. Как отмечено в полициейском пресс-релизе, в этом году на странице www.liiklustalgud.ee было отмечено 2400 мест, где водители нарушают скоростной режим. Половина из них - это отметки в разных местах уезда Харьюмаа, 531 отметка в Тартумаа и Пярнумаа и 114 сообщений из Ида-Вирумаа.