РЕПОРТАЖ ⟩ «Картина удручающая»: как прошел общеэстонский дорожный рейд в Таллинне

Общеэстонский дорожный рейд проходил уже в восьмой раз. Как отмечено в полициейском пресс-релизе, в этом году на странице www.liiklustalgud.ee было отмечено 2400 мест, где водители нарушают скоростной режим. Половина из них - это отметки в разных местах уезда Харьюмаа, 531 отметка в Тартумаа и Пярнумаа и 114 сообщений из Ида-Вирумаа.