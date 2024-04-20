Фото и видео ⟩ В Таллинне прошла демонстрация против введения Грузии закона об «иноагентах»

По словам участницы протестов Тамар Сехниашвили, демонстранты в Таллинне выразили свою поддержку жителям Грузии, активно протестующим против введения закона.

Грузинский народ желает жить в европейской, демократической Грузии, подчеркнула она.

На днях парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который очень напоминает российское законодательство об «иностранных агентах».

Обсуждение закона вновь вызвало в Грузии массовые акции протеста и столкновения с полицией.

Правящая партия «Грузинская мечта» пыталась провести через парламент аналогичный законопроект в прошлом году, но затем отозвала его из-за протестов.

Законопроект обязывает грузинские неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «организации, проводящей интересы иностранной силы».