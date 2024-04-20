Вице-мэр Таллинна Пере ищет новых сотрудников через Facebook

Накануне стало известно о том, что новый вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере уволил заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга.

Теперь же Пере создает новую должность, на замещение которой он организует публичный конкурс.

В социальной сети Facebook Пере объявил, кого именно они нынче ищут: нужен новый руководитель проекта по строительным работам, руководитель проекта по дизайну, руководитель отдела уборки города и городской ландшафтный архитектор.

Ранее на этой неделе новые власти Таллинна закрыли городские СМИ: газеты Pealinn и «Столица» и теленовости. Работу потеряют несколько десятков человек.

Также горуправа под руководством нового мэра Евгения Осиновского (СДПЭ) решила отозвать членов совета Tallinna Hambakliinik.

Кроме того, из советов других городских предприятий и учреждений будут выведены их члены, состоящие в Центристской партии.