Ставший на днях вице-мэром Таллинна реформист Пяртель-Пеэтер Пере ищет новых сотрудников для столичной горуправы через Facebook.
Вице-мэр Таллинна Пере ищет новых сотрудников через Facebook
Накануне стало известно о том, что новый вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере уволил заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга.
Теперь же Пере создает новую должность, на замещение которой он организует публичный конкурс.
В социальной сети Facebook Пере объявил, кого именно они нынче ищут: нужен новый руководитель проекта по строительным работам, руководитель проекта по дизайну, руководитель отдела уборки города и городской ландшафтный архитектор.
Ранее на этой неделе новые власти Таллинна закрыли городские СМИ: газеты Pealinn и «Столица» и теленовости. Работу потеряют несколько десятков человек.
Также горуправа под руководством нового мэра Евгения Осиновского (СДПЭ) решила отозвать членов совета Tallinna Hambakliinik.
Кроме того, из советов других городских предприятий и учреждений будут выведены их члены, состоящие в Центристской партии.