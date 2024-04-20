В Германии ужесточат закон о частичной легализации марихуаны

Правительство Германии намерено ужесточить недавно вступивший в силу закон о легализации марихуаны, сообщает издание Augsburger Allgemeine.

Правящая коалиция в особенности хочет предотвратить возникновение коммерческих структур для выращивания конопли, пишет газета в субботу, 20 апреля, со ссылкой на готовящийся законопроект.

В частности, планируется запретить возможность размещения плантаций марихуаны несколькими земледельческими предприятиями в одном месте или одном здании, указывает газета.

Власти будут запрещать возделывание марихуаны рядом с другими культурами.

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Кроме того, ответственные ведомства должны получить большую свободу действий при проведении контроля и вынесении отрицательных решений по ходатайствам о возделывании марихуаны.

Соответствующие органы должны иметь возможность отказать в выдаче разрешения, если площади возделывания каннабиса находятся в непосредственной близости от посевов других культур.

Правительство также планирует предотвратить появление различных бизнес-моделей вокруг выращивания марихуаны, пишет газета.

В законопроекте также указывается о возможных нарушениях европейского законодательства, которые могут иметь место в случае возникновения крупных или коммерчески используемых плантаций марихуаны.

Ужесточая закон о легализации марихуаны, Берлин реагирует на требования ряда федеральных земель, резко критикующих данную норму.

В Германии запретят употребление марихуаны на вокзалах

Между тем, немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn запретит употребление каннабиса на вокзалах, несмотря на новый закон.