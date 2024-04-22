Пн, 22.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Сегодня молодежь издевается над животными, а завтра – над людьми»: жители Эстонии о живодерстве и наказании за это (1)

Сергей Светлов Константин Седнев
Copy

За последние полгода в СМИ было несколько громких историй, связанных с живодерством. Последняя из них - в Таллинне человек прибивал к деревьям и скамейкам белок и зайцев. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, сталкивались ли они с живодерством и нужно ли ужесточить наказание для мучителей животных?

Маргот, учительница

Маргот.
Маргот. Фото: Константин Седнев

Я не знаю, стало ли больше живодерства в Эстонии. Надеюсь, что нет, но с телевизора, конечно, слышно, что люди жестокие, и это очень плохо.

Думаю, что нужно ужесточить наказание для живодеров. Также, на самом деле, нужно дать животным права, близкие к правам человека. Животные и все живое очень важны для меня.

Александра, пенсионерка

Александра.
Александра. Фото: Константин Седнев

Не знаю стало ли больше живодерства, я даже фильмы не могу смотреть про живодеров, или когда оставляют собак или кошек.

Нужно наказывать хозяев, которые бросают собак. Я против того, чтобы занимались живодерством.

Игорь, строитель, бывший юрист

Игорь.
Игорь. Фото: Константин Седнев

В Эстонии я не вижу бродячих кошек и собак. В этой связи я не замечал случаев живодерства. Социальные службы достаточно хорошо работают для того, чтобы убрать всех животных с улиц.

Безусловно нужно ужесточить наказание. Издевательство над животными, это то же самое, что и издевательство над людьми.

Маловероятно, что животных приравняют к правам, близким с людьми. Это не представляется возможным. Все производство мясо - напрямую связано с живодерством. Очень страшно смотреть снимки свинобойн или других погожих учреждений, где добывают продукты питания. Коровы плачут. Они знают, что их убивают. Это, по большому счету, живодерство.

Елена, сфера финансов

Елена.
Елена. Фото: Константин Седнев

Я сама свидетелем живодерства не являлась, в новостях сталкивалась, но живьем нет. Отношусь крайне негативно.

Обязательно нужно ужесточить наказание за него. Животные тоже живые существа. Может быть такое, что сегодня молодежь издевается над животными, а завтра то же самое будет делать с людьми.

По словам присяжного адвоката Олега Матвеева, недопустимые деяния в отношении животного в общественном месте или жестоким способом наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. Согласно Закону о защите животных, запрещено убийство, повреждение, причинение животному боли, физических и душевных страданий.

Дать животным права, близкие к правам человека - это, наверное, излишне, но, безусловно, что-то в этой сфере нужно сделать. Безнаказанным живодерство не может оставаться.

Сергей, IT-сфера

Сергей.
Сергей. Фото: Константин Седнев

Я в Эстонии нахожусь неделю, еще не сталкивался с живодерством. Считаю, что для них нужно выбирать другую меру наказания - финансовую. Если финансово будут больше ужесточать наказание, то люди будут больше бояться. Я наблюдаю, что лишение свободы не сильно пугает людей.

Изначально животные - не люди, но в отношении насилия, наверное, стоит дать животным права, близкие к правам человека.

Татьяна, продавец в Старом городе

Татьяна.
Татьяна. Фото: Константин Седнев

Я думаю, нет, больше живодерства не стало. Лично тоже не встречалась.

Обязательно нужно ужесточать наказание. Я сама хозяйка - у меня была собака, сейчас кошка. Животные беззащитны совсем. Люди хотя бы могут за себя постоять и понимают, что они делают.

Валентина, пенсионерка

Валентина.
Валентина. Фото: Константин Седнев

Нет, с живодерством не сталкивалась. Я в своем районе по Штромке хожу, ничего такого не замечала, все нормально.

Конечно, нужно ужесточить за это наказание, чтоб не издевались. Сначала штраф, а потом смотреть, что будет дальше. Но не думаю, что нужно приравнять животных к правам, близким с людьми.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх