За последние полгода в СМИ было несколько громких историй, связанных с живодерством. Последняя из них - в Таллинне человек прибивал к деревьям и скамейкам белок и зайцев. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, сталкивались ли они с живодерством и нужно ли ужесточить наказание для мучителей животных?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Сегодня молодежь издевается над животными, а завтра – над людьми»: жители Эстонии о живодерстве и наказании за это (1)
Маргот, учительница
Я не знаю, стало ли больше живодерства в Эстонии. Надеюсь, что нет, но с телевизора, конечно, слышно, что люди жестокие, и это очень плохо.
Думаю, что нужно ужесточить наказание для живодеров. Также, на самом деле, нужно дать животным права, близкие к правам человека. Животные и все живое очень важны для меня.
Александра, пенсионерка
Не знаю стало ли больше живодерства, я даже фильмы не могу смотреть про живодеров, или когда оставляют собак или кошек.
Нужно наказывать хозяев, которые бросают собак. Я против того, чтобы занимались живодерством.
Игорь, строитель, бывший юрист
В Эстонии я не вижу бродячих кошек и собак. В этой связи я не замечал случаев живодерства. Социальные службы достаточно хорошо работают для того, чтобы убрать всех животных с улиц.
Безусловно нужно ужесточить наказание. Издевательство над животными, это то же самое, что и издевательство над людьми.
Маловероятно, что животных приравняют к правам, близким с людьми. Это не представляется возможным. Все производство мясо - напрямую связано с живодерством. Очень страшно смотреть снимки свинобойн или других погожих учреждений, где добывают продукты питания. Коровы плачут. Они знают, что их убивают. Это, по большому счету, живодерство.
Елена, сфера финансов
Я сама свидетелем живодерства не являлась, в новостях сталкивалась, но живьем нет. Отношусь крайне негативно.
Обязательно нужно ужесточить наказание за него. Животные тоже живые существа. Может быть такое, что сегодня молодежь издевается над животными, а завтра то же самое будет делать с людьми.
По словам присяжного адвоката Олега Матвеева, недопустимые деяния в отношении животного в общественном месте или жестоким способом наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. Согласно Закону о защите животных, запрещено убийство, повреждение, причинение животному боли, физических и душевных страданий.
Дать животным права, близкие к правам человека - это, наверное, излишне, но, безусловно, что-то в этой сфере нужно сделать. Безнаказанным живодерство не может оставаться.
Сергей, IT-сфера
Я в Эстонии нахожусь неделю, еще не сталкивался с живодерством. Считаю, что для них нужно выбирать другую меру наказания - финансовую. Если финансово будут больше ужесточать наказание, то люди будут больше бояться. Я наблюдаю, что лишение свободы не сильно пугает людей.
Изначально животные - не люди, но в отношении насилия, наверное, стоит дать животным права, близкие к правам человека.
Татьяна, продавец в Старом городе
Я думаю, нет, больше живодерства не стало. Лично тоже не встречалась.
Обязательно нужно ужесточать наказание. Я сама хозяйка - у меня была собака, сейчас кошка. Животные беззащитны совсем. Люди хотя бы могут за себя постоять и понимают, что они делают.
Валентина, пенсионерка
Нет, с живодерством не сталкивалась. Я в своем районе по Штромке хожу, ничего такого не замечала, все нормально.
Конечно, нужно ужесточить за это наказание, чтоб не издевались. Сначала штраф, а потом смотреть, что будет дальше. Но не думаю, что нужно приравнять животных к правам, близким с людьми.