Маргот, учительница

Маргот. Фото: Константин Седнев

Я не знаю, стало ли больше живодерства в Эстонии. Надеюсь, что нет, но с телевизора, конечно, слышно, что люди жестокие, и это очень плохо.

Думаю, что нужно ужесточить наказание для живодеров. Также, на самом деле, нужно дать животным права, близкие к правам человека. Животные и все живое очень важны для меня.

Александра, пенсионерка

Александра. Фото: Константин Седнев

Не знаю стало ли больше живодерства, я даже фильмы не могу смотреть про живодеров, или когда оставляют собак или кошек.

Нужно наказывать хозяев, которые бросают собак. Я против того, чтобы занимались живодерством.

Игорь, строитель, бывший юрист

Игорь. Фото: Константин Седнев

В Эстонии я не вижу бродячих кошек и собак. В этой связи я не замечал случаев живодерства. Социальные службы достаточно хорошо работают для того, чтобы убрать всех животных с улиц.

Безусловно нужно ужесточить наказание. Издевательство над животными, это то же самое, что и издевательство над людьми.

Маловероятно, что животных приравняют к правам, близким с людьми. Это не представляется возможным. Все производство мясо - напрямую связано с живодерством. Очень страшно смотреть снимки свинобойн или других погожих учреждений, где добывают продукты питания. Коровы плачут. Они знают, что их убивают. Это, по большому счету, живодерство.

Елена, сфера финансов

Елена. Фото: Константин Седнев