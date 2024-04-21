Военная помощь от США может помочь Украине замедлить продвижение России. Но это не панацея

Она не даст Украине средств, чтобы немедленно начать освобождать территории и заставить Россию отступить - но дает возможность сделать это в будущем.

В Киеве и Вашингтоне сходятся во мнении, что без этой американской помощи Украина проиграет.

«Лучше поздно, чем никогда»

Угрюмым воскресным утром в тепле киевского метро куда приятнее, чем на мокрых улицах. Именно здесь мы встречаем Максима, который рад, что наконец-то американская помощь одобрена.

«Я очень рад этому, - говорит он. - Я только немного разочарован, что это заняло так много времени. В любом случае, лучше поздно, чем никогда».

Максиму не дают покоя усиливающиеся споры о том, должна ли Украина вести переговоры о мире с Россией за счет своих территорий.

«Россия не хочет вести переговоры, - объясняет он. - Им не нужна та золотая середина, которая, по мнению Европы и США, положит конец этой войне. Они хотят получить все».

Мы также встречаем женщину Виту, которая за руку вытаскивает своего сына из поезда. «Как еще Украина сможет выжить без помощи? - спрашивает она. - Никак. У нас нет такой армии и оружия».

Затем ее захлестывают эмоции. «Это невозможно. Нам очень нужна помощь, чтобы наши дети выжили, поэтому мы ждем». Она кивает в сторону своего сына.

Люди укрываются на станции метро в Киеве в марте во время российской атаки на столицу Украины. Фото: Getty Images