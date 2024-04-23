Надежда нарвской энергетики: первокурсница ТалТеха соединяет в учебе физику и лирику

Упорство и труд все преодолеют

«Однако, выбрав инженерную стезю, я решила по совету моих родителей, не бросая заниматься пением и музыкой, специализироваться как профессионал в энергетике, - объясняет Даша. - Эта сфера мне кажется одной из самых перспективных и важных». В настоящее время она учится на первом курсе Таллиннского технического университета по специальности «электроэнергетика и мехатроника».

Даша откровенно признается, что став студенткой, поначалу столкнулась с немалыми трудностями, потому что ее обучение в вузе проходит на эстонском языке. «Особых сложностей с эстонским языком в школе у меня не было, государственный экзамен сдала на 80 баллов из 100, - поясняет она. - Но с началом учебы в Таллиннском техническом университете оказалось, что правильный эстонский язык для экзаменов очень отличается от обычной разговорной речи для общения на нем. И мне понадобилось какое-то время, чтобы вникнуть и разобраться в этих незнакомых речевых оборотах, идиоматических выражениях и шутках».

Однако духом она не упала, постепенно все наладилось, появились знакомые студенты-эстонцы, постоянное общение помогло освоиться и с разговорным эстонским языком.

Даша Коломийцева. Фото: Частный архив