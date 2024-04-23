Единовременная стипендия имени академика Анто Раукаса в размере 2000 евро, по традиции вручающаяся в апреле, предназначена для студентов первого курса бакалавриата или высшего прикладного образования в области энергетики или физики. В этот раз стипендии удостоилась и уроженка Нарвы, студентка Таллиннского технического университета Даша Коломийцева, всерьез рассматривающая, по ее словам, после окончания учебы возможность работы в Ида-Вирумаа.
Надежда нарвской энергетики: первокурсница ТалТеха соединяет в учебе физику и лирику
Даша Коломийцева, студентка факультета электроэнергетики и мехатроники Таллиннского технического университета, была одной из двух первокурсниц этого вуза, которым на апрельском заседании Комитета по энергетике Академии наук Эстонии в торжественной обстановке были вручены персональные стипендии имени академика Анто Раукаса.
Стипендию Даша получила вместе с Миртель Томинг, студенткой факультета прикладной физики. По словам члена конкурсной комиссии и председателя энергетического комитета Академии наук Арви Гамбурга, выбор стипендиатов определялся их видением своего вклада в будущую энергетику родного региона.
Единовременная стипендия имени академика Анто Раукаса в размере 2000 евро предоставляется всего двум стипендиатам в Эстонии и предназначена для студентов первого курса бакалавриата или высшего прикладного образования в области энергетики или физики. Претенденты на нее должны получить среднее образование в учебном заведении Ляэне- или Ида-Вирумаа.
Целью этого гранта является популяризация областей энергетики и физики, а также поддержка развития и вклада молодежи Вирумаа в будущее эстонской энергетики и атомной энергетики. Стипендия имени Анто Раукаса была учреждена в сотрудничестве Академии наук и Fermi Energia - организации, от которой исходит идея такого гранта и его финансовая поддержка.
Анто Раукас был одним из основных создателей неправительственной организации Eesti Tuumajaam и твердо верил, что Эстония построит собственную атомную электростанцию. Он активно разъяснял необходимость диверсификации производства электроэнергии в Эстонии, важность атомной электростанции, экологических преимуществ и мер безопасности.
Эффектный сплав физики и лирики
Даша Коломийцева окончила Нарвскую гимназию Пяхклимяэ с золотой медалью. «Мой образовательный путь всегда был тесно связан с интересом к точным наукам, особенно - к математике и физике, - поделилась она. - Эти предметы стали моей страстью в раннем возрасте, и с тех пор я всегда стремилась глубже понять их принципы и применение».
По ее словам, благодаря нарвским педагогам Ирине Стальнухиной и Михаилу Емельянову, которые смогли заинтересовать школьницу своими предметами, ей удалось заложить прочный фундамент знаний, что и помогло поступить в университет. «К слову, мой пример очень четко показывает, насколько хорошее школьное образование можно получить в Нарве», - акцентирует Даша.
В своей заявке на стипендию имени Раукаса она между тем сообщила, что ее любовь к науке дополняется страстью к музыке. «Я убеждена, что музыка и физика связаны тесно, - пишет Даша. - Этот аспект стал для меня объектом особого интереса и исследования, который, я считаю, может принести новые идеи и перспективы, как в области музыки, так и в области науки».
Издание Postimees уже ранее рассказывало, как Даша Коломийцева прославляет Эстонию на международных вокальных конкурсах, исполняя эстонские песни в своей собственной аранжировке. Она много лет занимается вокалом в студии «Кулдне Пясуке», которой руководит ее мама Елена Коломийцева. С малых лет Даша постоянно поет и выступает на разных сценах, пишет музыку, делает аранжировки, обработки, снимает и монтирует видеоклипы.
Упорство и труд все преодолеют
«Однако, выбрав инженерную стезю, я решила по совету моих родителей, не бросая заниматься пением и музыкой, специализироваться как профессионал в энергетике, - объясняет Даша. - Эта сфера мне кажется одной из самых перспективных и важных». В настоящее время она учится на первом курсе Таллиннского технического университета по специальности «электроэнергетика и мехатроника».
Даша откровенно признается, что став студенткой, поначалу столкнулась с немалыми трудностями, потому что ее обучение в вузе проходит на эстонском языке. «Особых сложностей с эстонским языком в школе у меня не было, государственный экзамен сдала на 80 баллов из 100, - поясняет она. - Но с началом учебы в Таллиннском техническом университете оказалось, что правильный эстонский язык для экзаменов очень отличается от обычной разговорной речи для общения на нем. И мне понадобилось какое-то время, чтобы вникнуть и разобраться в этих незнакомых речевых оборотах, идиоматических выражениях и шутках».
Однако духом она не упала, постепенно все наладилось, появились знакомые студенты-эстонцы, постоянное общение помогло освоиться и с разговорным эстонским языком.
Как утверждает Даша, ее амбициозные планы на будущее помогают преодолевать все трудности, которые перед ней возникают. «Одной из моих главных целей является получение образования, чтобы стать профессионалом в области энергетики, - мечтает она. - Я пытаюсь приобрести глубокие знания и навыки, которые позволят мне в будущем участвовать в разработке и внедрении инновационных технологий в энергетической сфере. Эта область науки и техники постоянно меняется и развивается, и я готова учиться и адаптироваться, чтобы оставаться в авангарде этого процесса».
Цель - приблизить лучшее будущее Ида-Вирумаа
Однако амбиции Даши не ограничиваются получением профессии и работой в перспективной области. «Я также горжусь своими корнями и всерьез рассматриваю возможность вернуться в Ида-Вирумаа после окончания учебы, чтобы внести свой вклад в развитие региона, - объясняет студентка из Нарвы. - Я верю, что мое образование и опыт могут помочь улучшить инфраструктуру и энергоэффективность нашей страны, что приведет к благополучию и процветанию ее жителей».
Кроме того, возвращение в родные края имеет для Даши, по ее заверениям, еще и стратегическое значение. Она учитывает планы развития в этом районе новых безопасных объектов энергетики. Включая, возможно, и создание здесь атомной электростанции.
«Этот проект представляет собой значительный рост потенциала энергетической инфраструктуры региона и открывает широкие перспективы для развития инженерных решений и технологий, связанных с атомной энергетикой», - так рассуждает будущий энергетик.
Молодежь надо поддерживать
Говоря о такой серьезной проблеме Ида-Вирумаа, как постоянный отток молодежи в более крупные города, Даша надеется стать примером для других молодых людей региона, показав, что при упорстве, трудолюбии и поддержке общества можно добиться успехов в области науки и техники, даже если ты родом из таких небольших городов, как Нарва.
Даша особо подчеркивает важность регулярной помощи для целеустремленной молодежи Ида-Вирумаа. «Например, благодаря, в том числе, стипендии имени академика Анто Ракаса, я теперь смогу успешнее реализовать свои академические и карьерные амбиции, повысить уровень знаний в сфере энергетики, чтобы вернуться в родной город и строить его лучшее будущее».
Преподаватель: Даша своего добьется
По мнению университетского преподавателя Даши, доктора технических наук Сергея Летуновича, который ведет курс технической графики для студентов электротехники и мехатроники, она проявляет большой интерес и ответственность к учебе. «В работе Даша точна, независима и кропотлива, - отмечает Летунович. - Она является дисциплинированной студенткой, всегда вовремя сдает графические работы, сдала зачет с максимальным результатом. Даша коммуникабельна, у нее всегда позитивный настрой, стремление к обучению и хорошие амбиции».
И у доктора наук Сергея Летуновича нет сомнений в том, что Даше хватит характера и настойчивости для достижения поставленных целей.